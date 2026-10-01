رونمایی از کتب ورزشی دوران دفاع مقدس در آکادمی ملی المپیک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این مراسم با حضور سردار اسماعیل کوثری، سردار سیدقاسم قاسمی، سردار میرجلیلی، سردار باران‌چشمه، محمدرضا داورزنی و محمد تابع، رئیس آکادمی ملی المپیک، برگزار شد و طی آن از مجموعه‌ای از آثار مکتوب با موضوع حضور و نقش جامعه ورزش در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.

این آثار با هدف ثبت و تبیین بخشی از تاریخ ورزش کشور در دوران دفاع مقدس و بازخوانی نقش ورزشکاران در عرصه‌های مختلف آن دوران تهیه و منتشر شده‌اند.

در بخش دیگری از این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدای ورزشکار، از جمله خانواده شهید ابراهیم هادی، شهید رضایی‌مجد و شهید خالقی‌پور، به پاس ایثار، فداکاری و نقش این شهدا در تاریخ ورزش و دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.

این آیین با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، تبیین نقش جامعه ورزش در دوران دفاع مقدس و انتقال این بخش از میراث فرهنگی و تاریخی ورزش کشور به نسل‌های آینده برگزار شد.

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