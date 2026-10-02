۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در زنجان؛ برگزاری دوره بازآموزی «از مجوز تا اجرا»

ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در زنجان؛ برگزاری دوره بازآموزی «از مجوز تا اجرا»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از برگزاری دومین دوره بازآموزی ویژه راهنمایان گردشگری استان با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی و مرور قوانین اجرایی خبر داد. این رویداد همزمان با هفته گردشگری، فرصتی برای تعامل میان فعالان این حوزه و ارتقای استانداردهای خدمت‌رسانی  را ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، نهم مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی اظهار کرد: مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث آراز با همکاری انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان، دومین دوره بازآموزی راهنمایان گردشگری را با عنوان «از مجوز تا اجرا» برگزار کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت برگزاری چنین دوره‌هایی در ایام هفته گردشگری افزود: توسعه پایدار صنعت گردشگری در گرو ارتقای سطح دانش حرفه‌ای راهنمایان و فعالان این حوزه است. این دوره آموزشی بستری تخصصی است تا دانش‌پذیران ضمن مرور قوانین و مقررات جاری معاونت گردشگری، با چالش‌ها و راهکارهای نوین در حوزه اجرا آشنا شوند.

او گفت: این دوره با حضور اساتید متخصص حوزه قوانین گردشگری، رئیس اداره نظارت و ارزیابی، کارشناس دفتر هماهنگی و مدیر مؤسسه آموزشی میراث و گردشگری آراز برگزار شد.

موسوی بیان کرد: تمرکز اصلی این کارگاه، بررسی دقیق فرآیندهای قانونی، بهبود کیفیت خدمات و تطبیق فعالیت‌های اجرایی با استانداردهای ابلاغی وزارتخانه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجاندر پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات آموزشی، ضمن تقویت تعامل میان بخش دولتی و بخش خصوصی، گامی مؤثر برای توانمندسازی راهنمایان و در نهایت افزایش رضایت گردشگران ورودی به استان زنجان است.

این دوره آموزشی روز نهم مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در زنجان برگزار شد و با استقبال راهنمایان و فعالان این حوزه همراه بود.

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کد خبر 1405070901089
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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