به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی فلاح شامگاه چهارشنبه ٨ مهر ١۴٠۵ با اعلام آمار سهم گردشگری از اقتصاد جهانی اظهار کرد: اقتصاد جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۵ با ثبت رکوردهای جدید، اهمیت روزافزون خود را به عنوان یک پیشران اقتصادی قدرتمند به نمایش گذاشته است؛ رقمی که نشان از قدرت اقتصادی و اهمیت فزاینده این صنعت در معاملات جهانی دارد. در این میان، انقلاب دیجیتال و ظهور فناوری‌های نوین، الگوهای سنتی سفر را به چالش کشیده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان این حوزه گشوده است.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در این مراسم، با تبیین اهمیت نقش محوری فناوری‌های نوین در گردشگری اذعان کرد: هوش مصنوعی به عنوان یک موتور قدرتمند پردازش و تحلیل داده، قادر است بخش عظیمی از اطلاعات پراکنده در فضای دیجیتال را گردآوری، طبقه‌بندی و منسجم سازد. این توانایی، درک عمیق‌تری از رفتار، علایق و نیازهای گردشگران را برای فعالان این صنعت فراهم می‌کند.

او با تشریح نقش تحلیلی و تجمیع‌کننده هوش مصنوعی افزود: هوش مصنوعی یک تهدید نیست بلکه وظایف تکراری و زمان‌بر را خودکار کرده و به انسان‌ها، به‌ویژه کارشناسان و راهنمایان گردشگری، این فرصت را می‌دهد که بر جنبه‌های خلاقانه، تحلیلی و تعاملی سفر تمرکز کنند. این فناوری، ابزاری برای تکمیل بینش انسانی است، نه جایگزینی آن.

فلاح همچنین به پتانسیل فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در تحول تجربه سفر اشاره کرد و گفت: این ابزارها امکان پیش‌نمایش مقاصد، تجربه‌های فرهنگی و بازدیدهای مجازی از اماکن تاریخی را پیش از سفر فراهم می‌آورند. این امر نه‌تنها جذابیت سفر را برای نسل‌های جدید افزایش می‌دهد، بلکه به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شخصی‌سازی‌شده‌تر تورها کمک شایانی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی، بخش قابل توجهی از فرایندهای تصمیم‌گیری سفر به پلتفرم‌های مجازی منتقل شود.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی انسانی در عصر دیجیتال عنوان کرد: با وجود پیشرفت‌های فناورانه، نقش راهنمایان گردشگری که دارای تحلیل عمیق، شناخت فرهنگی و توانایی برقراری ارتباط انسانی هستند، همچنان حیاتی و پررنگ است. هوش مصنوعی داده‌ها را فراهم می‌کند، اما این راهنمایان هستند که با تفسیر این داده‌ها و تلفیق آن با دانش تخصصی خود، تجربه‌ای غنی و ماندگار برای گردشگر خلق می‌کنند.

او با اشاره به لزوم توسعه پلتفرم‌هایی نظیر «شمالوژی» تصریح کرد: لازم است از ظرفیت علمی و تجربی فعالان و راهنمایان گیلان در توسعه این پلتفرم‌ها بهره گرفت و بخشی از آن‌ها را به معرفی مهارت‌های انسانی اختصاص داد تا از سرمایه دانشی موجود در زیست‌بوم گردشگری به‌درستی استفاده شود.

فلاح در پایان، بخش خصوصی را از عوامل اثرگذار و موتور محرکه صنعت گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری و پویایی مورد نیاز در این صنعت، بخش خصوصی باید پیشگام پذیرش فناوری‌های نوین باشد. دولت نیز باید با تسهیل‌گری، حمایت از نوآوری و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای رقابت‌پذیری شرکت‌های گردشگری ایران در سطح بین‌المللی فراهم آورد تا بتوانیم از سهم واقعی خود در اقتصاد کلان گردشگری جهان بهره‌مند شویم.

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