به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۹ مهرماه در شانزدهمین جشنواره ملی شیره‌پزی مانیزان، اظهار کرد: شهرستان ملایر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی و گردشگری، امروز به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور و یک پدیده موفق در عرصه توسعه گردشگری شناخته می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: حضور میهمانانی از سراسر کشور در این جشنواره، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند رویداد فوق در تقویم گردشگری کشور و ظرفیت بالای ملایر در جذب گردشگران است.

او افزود: از حاضران در جشنواره درخواست دارم پس از بازگشت به شهرهای خود، به عنوان سفیران گردشگری، جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان همدان به‌ویژه شهرستان ملایر را به دیگران معرفی کنند.

اکبری بیان کرد: حمایت‌های ارزشمند مسئولان شهرستان از حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موجب شده است روند توسعه این بخش‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود و بی‌تردید با تداوم این حمایت‌ها، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار گردشگری و میراث‌فرهنگی ملایر خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: امروز اگر شاهد برگزاری رویدادهای متعدد و حضور گسترده گردشگران در ملایر هستیم، حاصل نگاه توسعه‌محور و حمایت‌های موثر مدیران شهرستان است.

او عنوان کرد: شهرستان ملایر در سطح کشور به عنوان یک پدیده موفق در توسعه گردشگری شناخته می‌شود و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای متعدد فرهنگی و گردشگری نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

اکبری افزود: تنها در یک ماه گذشته حدود ۴۰ جشنواره و رویداد مختلف در ملایر برگزار شده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای این شهرستان در رویدادسازی و جذب گردشگر است و موجب شده ملایر به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی کشور مطرح شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی بتواند ضمن معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان، زمینه رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش حضور گردشگران در این منطقه را بیش از پیش فراهم کند.

نشاط اجتماعی و هویت فرهنگی سرمایه‌ جشنواره‌های ملایر هستند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: ملایر امروز با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی، گردشگری، میراث‌فرهنگی و برگزاری رویدادهای مردمی، به یکی از نقاط شاخص کشور در حوزه گردشگری رویدادمحور تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه افزود: ثبت جهانی منظر تاکستان‌های انگور آن، جایگاه این شهرستان را بیش از پیش در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حضور پرشور مردم و میهمانان از نقاط مختلف کشور، جلوه‌ای از فرهنگ مهمان‌نوازی مردم ملایر و ظرفیت بالای این شهرستان در میزبانی رویدادهای ملی است.

او با اشاره به جایگاه جهانی ملایر در حوزه تولید انگور، اضافه کرد: امروز جشنواره شیره‌پزی در منطقه‌ای برگزار می‌شود که قلب تولید انگور و شیره ملایر به شمار می‌رود و این شهرستان به واسطه منظر تاریخی و فرهنگی تاکستان‌های انگور خود، به عنوان پنجاه‌ودومین اثر ثبت‌شده ایران در نظام میراث کشاورزی مهم جهانی سازمان فائو به ثبت رسیده است‌ افتخاری که نام ملایر را فراتر از مرزهای کشور و تا قلب اروپا و جهان مطرح کرده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت آموزش و ترویج در بخش کشاورزی، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز باغداران، بهره‌مندی از آموزش‌های نوین و برنامه‌های ترویجی است تا بتوانند با ارتقای دانش فنی و بهره‌گیری از روش‌های جدید، درآمد بیشتری کسب کنند و چالش‌های موجود در زنجیره تولید و عرضه محصولات باغی را پشت سر بگذارند.

او با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و وضعیت بازار انگور و فرآورده‌های آن، تاکید کرد: رفع این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آموزش مستمر و همکاری همه دستگاه‌های متولی است تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و باغداران شود.

آزادی‌خواه با بیان اینکه جشنواره‌های محلی و رویدادهای فرهنگی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی دارند، گفت: مردم ملایر در طول سال و به‌ویژه پس از فصل برداشت محصولات کشاورزی، با برگزاری جشنواره‌های مختلف فرصتی برای همدلی، نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خود فراهم می‌کنند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

آزادی‌خواه مطرح کرد: ملایر با تاریخ، فرهنگ، طبیعت، تاکستان‌ها، روستاهای هدف گردشگری، مردمان خونگرم و آیین‌های اصیل خود، ویژگی‌هایی دارد که آن را به مقصدی متفاوت و ماندگار برای گردشگران تبدیل کرده است.

او افزود: هر گوشه از ملایر روایتگر بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین است و ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که هنوز به‌طور کامل معرفی نشده و می‌تواند در آینده بیش از پیش مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

برند جهانی انگور، فرصتی راهبردی برای توسعه ملایر است

در ادامه فرماندار ویژه شهرستان ملایر گفت: انگور در ملایر تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی مردم این شهرستان به شمار می‌رود و ظرفیت‌های کم‌نظیر آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

سعید کتابی بیان کرد: حضور میهمانان از جای‌جای ایران در این رویداد ملی، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند ملایر در عرصه گردشگری رویدادمحور و ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و تاریخی این شهرستان است.

او ادامه داد: استقبال گسترده از این جشنواره، بیانگر اهمیت و جایگاه جشنواره ملی شیره‌پزی در معرفی ظرفیت‌های ملایر است.

کتابی اضافه کرد: هفته گردشگری فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان از جمله ملایر است.

او با اشاره به جایگاه ویژه انگور در اقتصاد و فرهنگ شهرستان ملایر، اظهار کرد: ما امروز در جمع مردمانی حضور داریم که با تلاش و همت خود از دل خاک، محصولی ارزشمند را به ثمر می‌رسانند، محصولی که تنها یک فرآورده کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت، اقتصاد و فرهنگ این شهرستان را شکل داده است.

فرماندار ویژه ملایر ادامه داد: شیره انگور و دیگر فرآورده‌های حاصل از انگور، بخشی از میراث غذایی و فرهنگی این منطقه محسوب می‌شوند و جشنواره شیره‌پزی نیز فرصتی برای معرفی این ظرفیت ارزشمند به گردشگران و علاقه‌مندان از سراسر کشور است.

او بیان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته، ظرفیت‌های مرتبط با انگور ملایر به عنوان یک برند شناخته‌شده و ارزشمند مطرح شده و امروز باید از این جایگاه و برندینگ به بهترین شکل برای توسعه اقتصادی، گردشگری و معرفی هرچه بیشتر شهرستان بهره‌برداری کنیم.

کتابی با بیان اینکه ملایر یکی از قطب‌های تولید انگور کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: بیش از ۱۳ هزار هکتار باغ انگور در این شهرستان وجود دارد و سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول انگور توسط باغداران پرتلاش ملایری تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن نیز به شیره انگور و سایر فرآورده‌های ارزشمند تبدیل می‌شود.

او اضافه کرد: کشاورزان و باغداران ملایری با تلاش و همت مثال‌زدنی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، کام مردم ایران را با محصولاتی باکیفیت و شیرین از جمله شیره انگور، شیرین می‌کنند و این موضوع شایسته قدردانی است.

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