به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، نهم مهرماه ۱۴۰۵ در جریان برنامه‌های هفته گردشگری، با مهندس موسوی، نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

سید میکائیل موسوی با گرامیداشت هفته گردشگری، این ایام را فرصتی مغتنم برای توجه ویژه به پتانسیل‌های غنی گردشگری استان، به‌ویژه در شهرستان‌های مستعدی چون ماه‌نشان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ماه‌نشان، اظهار کرد: ماه‌نشان با دارا بودن ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تاریخی و طبیعی، نقش کلیدی در توسعه گردشگری استان دارد. با این حال، رفع چالش‌های اداری و کمبودهای زیرساختی، لازمه بهره‌برداری مطلوب از این سرمایه‌های ملی است.

او با اشاره به ضرورت همکاری‌های بین‌بخشی برای حل مشکلات موجود افزود: در این گفتگو، مسائل مربوط به نیروی انسانی، تأمین اعتبارات لازم برای مرمت آثار تاریخی و همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان ماه‌نشان مورد بررسی قرار گرفت. حمایت‌های نمایندگان مجلس در تخصیص بودجه‌های استانی و ملی، نقشی حیاتی در تسهیل پیشبرد پروژه‌های این حوزه دارد.

سید جمال موسوی، نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، بر آمادگی کامل برای تعامل و پیگیری مطالبات و مشکلات اداره میراث‌فرهنگی شهرستان تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های مجلس، شاهد ارتقای وضعیت میراث‌فرهنگی و رونق گردشگری در این منطقه باشیم.

این دیدار با تأکید بر استمرار جلسات مشترک برای پیگیری نتایج حاصله و تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری به پایان رسید.

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