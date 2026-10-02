به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه جمعی از معاونین این اداره‌کل، از خانه تاریخی کاظم در شهرستان بستک، ابعاد مختلف این بنای تاریخی و وضعیت کالبدی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از حضور مدیرکل و تیم کارشناسی در این محل، بررسی دقیق شرایط فعلی بنا و شناسایی نیازهای اولویت‌دار جهت تعیین راهکارهای صیانتی و حفاظتی است.

خانه کاظم که از نمونه‌های شاخص معماری بومی در غرب استان هرمزگان محسوب می‌شود، در حال حاضر نیازمند مطالعات فنی و کارشناسی برای تدوین برنامه‌های مرمت و احیا است.

این بازدید با رویکرد امکان‌سنجی و بررسی ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام شد تا بسترهای لازم جهت حفاظت از اصالت و هویت معماری آن فراهم شود.

شهرستان بستک به واسطه دارا بودن بافت‌های تاریخی و ابنیه ارزشمند، از اهمیت بالایی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف صیانت از این میراث، بررسی و نظارت مستمر بر وضعیت ابنیه شاخص را در دستور کار دارد.

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