۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

بررسی وضعیت بنای تاریخی خانه کاظم در بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان

بررسی وضعیت بنای تاریخی خانه کاظم در بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه جمعی از معاونین این اداره‌کل، از خانه تاریخی کاظم در شهرستان بستک بازدید کردند تا وضعیت موجود این بنا را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه جمعی از معاونین این اداره‌کل، از خانه تاریخی کاظم در شهرستان بستک، ابعاد مختلف این بنای تاریخی و وضعیت کالبدی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از حضور مدیرکل و تیم کارشناسی در این محل، بررسی دقیق شرایط فعلی بنا و شناسایی نیازهای اولویت‌دار جهت تعیین راهکارهای صیانتی و حفاظتی است.

خانه کاظم که از نمونه‌های شاخص معماری بومی در غرب استان هرمزگان محسوب می‌شود، در حال حاضر نیازمند مطالعات فنی و کارشناسی برای تدوین برنامه‌های مرمت و احیا است.

این بازدید با رویکرد امکان‌سنجی و بررسی ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از این اثر تاریخی انجام شد تا بسترهای لازم جهت حفاظت از اصالت و هویت معماری آن فراهم شود.

شهرستان بستک به واسطه دارا بودن بافت‌های تاریخی و ابنیه ارزشمند، از اهمیت بالایی در حوزه میراث‌فرهنگی برخوردار است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف صیانت از این میراث، بررسی و نظارت مستمر بر وضعیت ابنیه شاخص را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070901094
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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