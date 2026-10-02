به گزارش خبرنگار میراث آریا، پروانه عسگری، نهم مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه برپایی میز خدمت در روستای ویر، ضمن گرامیداشت هفته گردشگری اظهار کرد: برگزاری این میز خدمت فرصتی است تا ضمن تعامل مستقیم با مردم، پیوند میان میراث‌فرهنگی و جامعه محلی تقویت شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه افزود: روستای ویر به دلیل همجواری با پایگاه ملی داش‌کسن، از اهمیت ویژه‌ای در نقشه‌ی گردشگری منطقه برخوردار است. حضور در این روستا و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با اهالی، این امکان را فراهم می‌کند تا مطالبات ساکنان این منطقه را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دقت بیشتری شناسایی و برای حل چالش‌های موجود برنامه‌ریزی کنیم.

مدیر پایگاه ملی داش‌کسن در ادامه با اشاره به اهمیت رزمایش جهادگران فاطمی ۶ بیان کرد: خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم از اولویت‌های اصلی این اداره است. در این برنامه، پرسش‌های اهالی روستا در خصوص نحوه صدور مجوزهای صنایع‌دستی، حفظ بافت تاریخی و چگونگی بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه پاسخ داده شد و درخواست‌های مطرح‌شده جهت پیگیری‌های قانونی و اداری مورد بررسی قرار گرفت.

ا در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار گردشگری در سلطانیه بدون همراهی و مشارکت جوامع محلی ممکن نیست. استمرار چنین برنامه‌هایی، ضمن افزایش اعتماد عمومی، به هم‌افزایی برای معرفی شایسته جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی روستاهای هدف گردشگری کمک شایانی می‌کند.

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