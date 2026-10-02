به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس حسنی نهم مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، کارشناسان این اداره کل با همراهی کارشناس فرمانداری و دهیار روستای شیت از تأسیسات گردشگری شهرستان طارم بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان طارم در حاشیه این برنامه اظهار کرد: این بازدیدهای نظارتی با هدف پایش دقیق وضعیت خدمات‌رسانی، بررسی ایمنی و کیفیت مراکز اقامتی و پذیرایی انجام شد. در این برنامه، مجتمع‌های بین‌راهی «باران» و «ولیدر» و همچنین چندین مهمان‌پذیر و رستوران فعال در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

او با اشاره به اهمیت هفته گردشگری افزود: توسعه صنعت گردشگری در طارم، مستلزم ارائه خدمات باکیفیت و مطابق با ضوابط است. حضور کارشناس فرمانداری و دهیار روستای شیت در این برنامه، بیانگر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای نظارت دقیق بر فرآیندهای ارائه خدمات به گردشگران و رفع کمبودها در این بخش است.

حسنی تأکید کرد: بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نرخ‌نامه‌ها و نحوه برخورد با مراجعان از اولویت‌های اصلی این بازرسی‌های میدانی است. تلاش این اداره بر آن است که با نظارت مستمر، زمینه‌ای مناسب برای حضور گردشگران در تمامی فصول سال فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی طارم در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان طارم به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، مقصد بسیاری از مسافران است و این اداره خود را متعهد به حفظ حقوق گردشگران و ارائه خدمات مطلوب در تمامی واحدهای اقامتی و پذیرایی می‌داند.

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