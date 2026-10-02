به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش «شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها» که با حضور رئیس بانک مرکزی، مدیران‌عامل ۱۲ بانک عامل کشور، نمایندگان ۶ وزارتخانه تخصصی اقتصادی و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه تولید و اشتغال، بر ضرورت حمایت‌های بانکی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته با بخش خصوصی، برای تکمیل ۶۰۰ واحد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و تجهیزات، کالاهای اساسی و... به ۷۰ همت تأمین مالی نیاز داریم.

استاندار اردبیل افزود: نگاه دولت محلی در استان، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اشتغال‌زایی برای جوانان و توسعه تولید بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات‌محور است.

او با اشاره به اولویت احیای واحدهای اقتصادی در استان گفت: طبق گزارش‌های اخیر وزارت کشور و ریاست‌جمهوری، استان اردبیل در زمینه احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال اقتصادی، رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

امامی یگانه در ادامه با تشریح آمار سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تاکید کرد: طی یک‌ونیم سال گذشته و در پی سفرهای ریاست‌جمهوری و برگزاری همایش‌های بین‌المللی، ۴۷ فقره تفاهم‌نامه با ارزش سرمایه‌گذاری ۸۵ همت منعقد شده که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز گشته و پیش‌بینی می‌شود برای نزدیک به ۱۴ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شود. همچنین ۱۴ طرح جدید نیز در دست اقدام است که به‌زودی عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل ضمن قدردانی از ایستادگی فعالان بخش خصوصی استان تصریح کرد: در شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای موجود، فعالان اقتصادی استان جانانه ایستادگی کردند تا چرخه اقتصاد متوقف نشود؛ به‌طوری که ما در استان اردبیل تعدیل نیرو نداشتیم که این امر مرهون پایداری و همت تولیدکنندگان است و لذا حمایت دوچندان از این بنگاه‌ها ضروری است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت‌های تأمین مالی اشاره کرد و خطاب به دکتر همتی و مدیران بانکی حاضر در همایش گفت: در سفر سال گذشته ریاست‌جمهوری، ۱۶.۵ همت تسهیلات برای استان مصوب شد که تا به امروز حدود ۱۰ همت آن جذب شده است؛ لذا نیازمند دستور ویژه برای جذب ۷ همت باقی‌مانده تا پایان سال هستیم.

امامی یگانه افزود: در بخش زیرساخت‌ها نیز مبلغ ۶ همت تسهیلات ماده ۵۶ با موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده که درخواست داریم با عنایت مدیران عامل بانک‌ها، این مهم نیز در سال جاری محقق شود.

استاندار اردبیل در خصوص نیازهای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی استان تاکید کرد: تا این لحظه ۳۳ همت تامین مالی در این همایش پیش‌بینی شده و هدف ما در ادامه، نهایی کردن تفاهم‌نامه‌ها برای تأمین ۴۵ همت از این مبلغ است که در پنل‌های تخصصیِ امروز با بانک‌ها نهایی خواهد شد.

او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که هم‌افزایی و همفکری شکل‌گرفته در این همایش، منجر به شتاب‌گیری توسعه واحدهای اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان اردبیل شود.

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