به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت در اردبیل اظهار کرد: شبکه بانکی در ۵ ماه نخست امسال ۵۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرده که ۶۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و برنامه بانک مرکزی، توسعه روش‌های نوین تأمین مالی برای کاهش فشار بر منابع نقدی و کنترل تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از مجموع تسهیلات پرداختی در ۵ ماه نخست امسال، حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۵درصد به کسب‌وکارها و حدود ۲۵درصد به خانوارها اختصاص یافته است.

او افزود: از تسهیلات پرداخت‌شده به کسب‌وکارها نیز ۳۵۸۰ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۸۵ درصد، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

همتی با اشاره به رشد استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ادامه داد: میزان استفاده از ابزارهایی مانند گام و برات الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال گذشته حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در ۶ ماه نخست امسال به حدود ۳۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تقریباً ۱۱ برابر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برنامه بانک مرکزی این است که استفاده از این ابزارها تا پایان سال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این ظرفیت حتی می‌تواند تا ۱۵۰۰ همت افزایش یابد، مشروط بر اینکه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با جدیت وارد این عرصه شوند.

او همچنین از صدور حدود ۱۵۶۰ همت اعتبارات اسنادی و نزدیک به ۹۷۵ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: درجهت کنترل نقدینگی، تورم و ترازنامه بانک‌ها، حرکت به‌سمت ابزارهای تعهدی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، گام و برات الکترونیکی یک ضرورت است.

همتی تاکید کرد: این تورم هست که نرخ ارز را بالا می‌برد و بانک مرکزی برنامه‌های خود را به شیوه‌های گفته شده جهت مهار تورم پیش می‌برد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره برنامه‌ریزی برای مهار تورم و سیاست کنترل نقدینگی اظهار کرد: در ۳ ماه گذشته رشد نقدینگی کنترل شده و به حدود ۵۴درصد رسیده است و در تلاشیم این رقم به حدود ۳۵درصد کاهش یابد.

او گفت: با وجود افزایش پرداخت تسهیلات، بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان نیازمند منابع بیشتری هستند و به همین دلیل باید از ظرفیت روش‌های نوین تأمین مالی برای پاسخگویی به این نیاز استفاده کرد.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان اردبیل در پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین تعهدات سفر ریاست جمهوری افزود: پرداخت تسهیلات ازدواج در اردبیل امسال ۵۰درصد رشد داشته، در حالی که میانگین رشد پرداخت این تسهیلات در کشور حدود ۲۰درصد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: میزان تأمین تعهدات سفر ریاست جمهوری در اردبیل نیز به حدود ۶۰درصد رسیده که بالاترین میزان در کشور است.

او در ادامه بر تغییر رویکرد در سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: امروز صرف ایجاد دارایی فیزیکی برای یک بنگاه اقتصادی کافی نیست و سرمایه‌گذاری باید به ایجاد قابلیت، انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و قدرت رقابت بنگاه در آینده منجر شود.

همتی تصریح کرد: فناوری، رفتار مشتریان، زنجیره‌های تأمین و مدل‌های کسب‌وکار با سرعت در حال تغییر هستند و مزیت‌های رقابتی نیز ممکن است در مدت کوتاهی از بین بروند؛ بنابراین تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته مبتنی بر داده و سناریوهای مختلف باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برخی طرح‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: پروژه‌هایی ایجاد شده‌اند که با وجود حجم بالای دارایی و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل نداشتن بازدهی یا قابلیت تطبیق با شرایط جدید، تکمیل آن‌ها با دشواری مواجه شده است.

او بیان کرد: در سرمایه‌گذاری نباید تنها به پیش‌بینی قطعی آینده اتکا کرد، بلکه باید سناریوهایی مانند کاهش فروش، تغییر نرخ ارز، تغییر فناوری و ورود رقبای جدید را در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاری بتواند در شرایط متغیر اقتصادی نیز قدرت تاب‌آوری خود را حفظ کند.

همتی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمی و روانی علیه کشور اظهار کرد: با وجود این فشارها، روند تولید و فعالیت اقتصادی متوقف نشده و برگزاری همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی در اردبیل نیز نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای حرکت اقتصادی کشور است.

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