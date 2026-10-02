برگزاری رویداد «جیرفت کهن» با محوریت گردشگری کودک و خانواده

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، کمال‌الدین ضیاکمالی با اشاره به برگزاری رویداد «جیرفت کهن» اظهار کرد: این برنامه با رویکرد آموزش غیرمستقیم مفاهیم تاریخی و فرهنگی به کودکان و ایجاد تجربه‌ای جذاب از گردشگری برای خانواده‌ها برگزار شد و جمعی از فعالان حوزه کودک به همراه هنرآموزان و خانواده‌ها در آن حضور داشتند.

رئیس میراث‌فرهنگی جیرفت افزود: یکی از بخش‌های محوری این رویداد، اجرای برنامه کاوشگری در یک محوطه شبیه‌سازی‌شده با شعار «حفاری غیرمجاز ممنوع» بود که کودکان در قالب یک تجربه آموزشی با مفهوم کاوش باستان‌شناسی و اهمیت حفاظت از محوطه‌ها و آثار تاریخی آشنا شدند.

او در ادامه بیان کرد: سفالگری، نقاشی آثار باستانی، قصه‌گویی، موسیقی، عکاسی و معرفی محوطه باستانی کنارصندل به زبان انگلیسی توسط کودکان از دیگر بخش‌های این رویداد بود که با هدف تقویت شناخت کودکان نسبت به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی جیرفت اجرا شد.

ضیاکمالی تصریح کرد: اجرای بازی بومی «قلعه قوسا»، ارائه خوراکی‌های سالم و سنتی، برپایی نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری جیرفت و نمایشگاه صنایع‌دستی نیز در این برنامه پیش‌بینی شده بود تا کودکان و خانواده‌ها در کنار آشنایی با میراث‌فرهنگی، با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی منطقه نیز آشنا شوند.

رئیس میراث‌فرهنگی جیرفت با تاکید بر ضرورت توجه به گردشگری کودک گفت: آشنایی نسل جدید با میراث‌فرهنگی از دوران کودکی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری حس تعلق به سرزمین و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال آثار تاریخی باشد و استفاده از ابزارهایی مانند بازی، هنر، قصه‌گویی و تجربه‌های عملی، مفاهیم میراث‌فرهنگی را برای کودکان ملموس‌تر می‌کند.

او افزود: رویداد «جیرفت کهن» از جمله برنامه‌های طرح گردشگری کودک و خانواده بود که با همکاری موسسه فرهنگی هنری پدیده سخن و هم‌زمان با ایام هفته گردشگری برگزار شد.

ضیاکمالی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تمدنی جیرفت و معرفی آن به نسل آینده، از محورهای مهم برنامه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان است و برگزاری رویدادهای کودک‌محور می‌تواند در معرفی این پیشینه تاریخی به شیوه‌ای خلاقانه و اثرگذار نقش داشته باشد.

در پایان این رویداد، از هنرمندان، فعالان و عوامل اجرایی برنامه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

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