به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۱۰ مهرماه در جریان بازدید از روند احداث بارگاه شمس تبریزی خوی اظهار کرد: پروژه فاخر بارگاه شمس تبریزی خوی با دستیابی به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد، در آستانه تکمیل نهایی و بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این مجموعه فرهنگی و تاریخی ۱۵ مهرماه سال جاری با حضور مهمانان داخلی و خارجی به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد.

او با اشاره به فعالیت بی‌وقفه در کارگاه این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۷ نفر از عوامل اجرایی با تلاشی جهادی مشغول به‌کار هستند تا تمامی بخش‌های پروژه طبق زمان‌بندی به پایان برسد، تاکنون عملیات کف‌سازی به اتمام رسیده و بخش بیرونی گنبدخانه نیز تکمیل شده است، همچنین عملیات عمرانی فضای داخلی گنبدخانه ظرف دو تا سه روز آینده به پایان خواهد رسید.

صفری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های تأسیساتی از جمله شبکه برق، آب، گاز و فیبر نوری تأمین شده است، خاطرنشان کرد: هزینه نهایی تکمیل این طرح عظیم به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی ضمن تأکید بر اهمیت ملی و فراملی بارگاه شمس تبریزی گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با فضای احداثی ۳۵۰۰ مترمربع طراحی شده و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که این بنا با کیفیتی در شأن نام و جایگاه رفیع شمس تبریزی و ظرفیت‌های تاریخی خوی به بهره‌برداری برسد.

او در پایان، اجرای این طرح را یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل اقدامات نهایی در روزهای پیش رو، خوی میزبان شایسته‌ای برای علاقه‌مندان به فرهنگ و عرفان در مراسم افتتاحیه باشد.

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