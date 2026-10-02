به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی، با گرامیداشت هفتم و هشتم مهرماه، روز بزرگداشت شمس و مولانا، با اشاره به جایگاه رفیع این بزرگان در فرهنگ ایرانی، از افتتاح قریب‌الوقوع پروژه بزرگ بارگاه شمس تبریزی در این شهرستان خبر داد.

امام جمعه خوی با بیان اینکه استقرار این بارگاه در خوی یک ظرفیت بی‌نظیر برای شهرستان، استان و کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: نگاه به این بنا نباید صرفاً محدود به جنبه‌های گردشگری باشد، اگرچه گردشگری عرفانی و مذهبی، نقطه قوتی برای توسعه است و کشورهای همسایه همچون ترکیه، بهره‌برداری فراوانی از شهر قونیه داشته‌اند، اما جایگاه شمس تبریزی بسیار فراتر از این تعاریف است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازخوانی عرفان اصیل در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: ملت ایران که تربیت‌یافته مکتب امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر هستند، نیازی به دنباله‌روی از عرفان‌های موسوم به صوفی ندارند، ما باید خود مبدع، متفکر و مبتکر باشیم، همان‌طور که توانستیم در تقابل با نظریه‌های لیبرال و سوسیالیست، نظریه جدید دولت-ملت قوی را ارائه دهیم، در حوزه معنویت نیز باید به الگوسازی بپردازیم.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به تفاوت الگوهای غربی و شرقی در حوزه زن و خانواده گفت: امروز باید با تکیه بر ظرفیت‌های شخصیتی شمس و مولانا و معرفی اندیشمندان بزرگی همچون علامه حسن‌زاده آملی، پاسخگوی دنیای تشنه معنویت، عقلانیت و انسانیت باشیم.

او در پایان، با انتقاد از برخی بی‌توجهی‌ها، خطاب به نخبگان تصریح کرد: نخبگان نباید از مسئولیت تاریخی خود شانه خالی کنند، اگرچه دسترسی به عمق کلام شمس برای عموم دشوار است، اما باید از ظرفیت مثنوی معنوی که تفسیر قرآن و عرفان حقیقی است، بهره گرفت، نباید اجازه داد این خط اصیل معرفتی، تحت تأثیر برخی حواشی و جریان‌های غیرناب، زیر سؤال برود.

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