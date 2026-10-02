۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶

مهرماه با طعم انیمیشن و مستند/ نمایش‌های «پاتوق مستند» در سالن حقیقت 

مهرماه با طعم انیمیشن و مستند/ نمایش‌های «پاتوق مستند» در سالن حقیقت 

برنامه نمایش‌های «پاتوق مستند» و «پاتوق انیمیشن» در مهرماه با نمایش آثار مستند و انیمیشن در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ادامه دارد.

به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه نمایش آثار انیمیشن و مستند در مرکز گسترش؛ دوشنبه ۱۳ مهرماه، سه انیمیشن «این سو آن سو» (لیدا فضلی)، «من ایرانی ام» (علیرضا کاویان راد) و «دژ کاک» (آزاده معروفی) ساعت ۱۶ در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

دوشنبه ۲۰ مهرماه، مستند «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی روی پرده می‌رود. 

چهارشنبه ۲۲ مهرماه نیز مستندهای «مردی با کیف قرمز» ساخته مجید رستگار و «برای دخترم» به کارگردانی مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی نمایش داده می‌شوند. 

دوشنبه ۲۷ مهرماه، مستندهای «عاموها» به کارگردانی مهدی انصاری و «مادران کوهستان» ساخته هادی آفریده به نمایش درمی‌آیند.

چهارشنبه ۲۹ مهرماه، مستند «زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریم‌الدینی نمایش داده می‌شود. 

علاقه‌مندان برای تماشای این آثار می‌توانند به سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نشانی میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، شماره ۱۵ مراجعه کنند. «پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ در مرکز گسترش برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071001105
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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