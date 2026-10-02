به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت خواهر سیدعباس عراقچی را تسلیت گفت.

در متن پیام صالحی‌امیری آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سیدعباس عراقچی

وزیر محترم امور خارجه

خبر تاسف‌بار درگذشت خواهر گرامی جنابعالی، موجب تالم و تأثر عمیق شد.

این ضایعه را صمیمانه به جنابعالی، خانواده محترم و عموم بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن عزیز، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی و خانواده معزز، صبر، شکیبایی و آرامش مسئلت دارم.

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