به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت‌های ضروری بقا در دریا» با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان و مؤسسه آموزش گردشگری مشق آفرینش برگزار می‌شود و با هدف ارتقای آگاهی و مهارت‌های ضروری مرتبط با ایمنی و بقا در دریا برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه گردشگری دریایی و افزایش استفاده گردشگران از جاذبه‌ها و تفریحات دریایی، آموزش مهارت‌های پایه ایمنی در دریا می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آمادگی فعالان این حوزه و آگاهی گردشگران داشته باشد.

او ادامه داد: راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه گردشگری دریایی، مهمانداران شناورهای مسافری و علاقه‌مندان از مخاطبان این کارگاه هستند و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مهارت‌های ضروری، گواهینامه حضور در دوره را نیز دریافت می‌کنند.

این کارگاه روز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان برگزار می‌شود.

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