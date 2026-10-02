وزیر فرهنگ: جشنواره فیلم کودک، فرصتی برای شنیدن صدای دلبندان ایران است

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد.

در متن این پیام آمده است:

«ایران در دو جنگ اخیر، روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است؛ جنگ‌هایی که بر مردم این سرزمین تحمیل شد و کودکان و نوجوانان، بیش از دیگران، آثار تلخ آن را بر جان و روان خود تحمل کردند. بیش از چهارصد دردانه‌ از میان ما پر کشیدند، صدها کودک مجروح شده‌اند و شمار بسیاری نیز با خاطره هراس، فقدان و ناامنی، سال قبل و بخشی از سال جاری را سپری کردند. از کودکان تهران و تبریز تا دختران و پسران دبستان شجره طیبه میناب، نام‌هایی در حافظه این سرزمین ثبت شده است؛ نام‌هایی که هر یک، یادآور رؤیایی ناتمام و آینده‌ای از دست‌رفته‌اند.

در چنین شرایطی، جشنواره‌ای که به نام کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، نمی‌تواند از جهان واقعی آنان فاصله بگیرد. این جشنواره باید هم پناهگاه خیال و شادی باشد و هم زبان کودکان؛ از رنج‌هایی که بر آنان گذشته است سخن بگوید و حق آنان را برای شور و نشاط، امنیت، آرامش، آموزش، بازی و زندگی یادآوری کند. سینما، در کنار روایت این رنج‌ها، باید سهم کودکان ایرانی از لبخند، قصه، رؤیا و امید را نیز پاس بدارد.

علاوه بر این، باید به عنوان ساکنان حوزه فرهنگ، توجه داشته باشیم که موضوع جان‌کاهِ «میناب» امروز برای فرهنگ و هنر ایران تنها نام یک شهر نیست. نام این فرزندان ایران نباید در هیاهوی اخبار فراموش‌ شود؛ و از این بابت، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان وظیفه سنگینی را بر دوش دارد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌تواند ادامه‌ای بر تلاش‌های حوزه فرهنگ و هنر برای گرامیداشت یاد کودکان و نوجوانان شهید در میناب، لامرد، تهران، تبریز ‌و… باشد. از سوی دیگر، شایسته است که این جشنواره پراهمیت که نخستین رویداد سینمایی در کشاکش روزهای سخت هراس از جنگ است، بتواند حتی به اندازه اندکی، روح نشاط و امید را برای فرزندان دلبند و ایران زنده کند.

امیدوارم سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فرصتی برای شنیدن صدای دلبندان ایران باشد و انتظار می‌رود که این رویداد تا حد امکان، به سمت مدیریت، اجرا و ساماندهی توسط نوجوانان پیش برود.

برای همه سینماگران و هنرمندانی که دل در گرو جهان کودکان و نوجوانان این سرزمین دارند آرزوی توفیق دارم.»

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

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