به گزارش میراث‌آریا، عصر روز ۹ مهرماه، به مناسبت هفته دفاع مقدس، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مجید عبادی مدیرکل امور مجلس وزارت، اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام و جمعی از مسئولان با خانواده شهید داریوش رضایی‌نژاد دیدار و از مقام شامخ این شهید والامقام تجلیل کردند.

در این دیدار، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ادای احترام به ایثار و فداکاری خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه اعتلای ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت افزود: مادران شهدا نمادهای ماندگار صبر، ایثار و مقاومت هستند و تکریم این بزرگواران، وظیفه‌ای ارزشمند برای همه مسئولان است، شهید داریوش رضایی‌نژاد نیز از فرزندان پرافتخار استان ایلام و از چهره‌های علمی کشور بود که نام و یاد او برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود.

ندایی همچنین با اشاره به فعالیت مادر شهید رضایی‌نژاد در حوزه صنایع‌دستی گفت: فعالیت ایشان در رشته جاجیم‌بافی، در کنار جایگاه ارزشمندشان به‌عنوان مادر شهید، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با هنرهای سنتی و میراث فرهنگی استان ایلام است.

در ادامه، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهید داریوش رضایی‌نژاد اظهار کرد: مادران شهدا اسوه‌های صبر، استقامت و ایثار هستند و تجلیل از این بزرگواران، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهداست.

او افزود: شهید داریوش رضایی‌نژاد از افتخارات استان ایلام و کشور است و نام و یاد این شهید دانشمند همواره در میان مردم استان و جامعه علمی کشور ماندگار خواهد بود.

شریفی با اشاره به فعالیت مادر شهید رضایی‌نژاد به‌عنوان صنعتگر صنایع‌دستی در رشته جاجیم‌بافی تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق میان فرهنگ، هنر، هویت بومی و ارزش‌های ایثار و شهادت است و مجموعه میراث‌فرهنگی استان ایلام از حضور و فعالیت هنرمندان و صنعتگران استان حمایت می‌کند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از مادر شهید داریوش رضایی‌نژاد به پاس سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری و همچنین فعالیت ارزشمند در عرصه صنایع‌دستی و هنر سنتی جاجیم‌بافی تجلیل و قدردانی شد.

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