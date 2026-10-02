۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

افتتاح یک هتل سه‌ستاره در شیرینو

افتتاح یک هتل سه‌ستاره در شیرینو

در دومین روز از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان بوشهر، هتل سه‌ستاره «آرام» در شهر شیرینو از توابع شهرستان کنگان با حضور معاون گردشگری و جمعی از مدیران و مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی و توسعه گردشگری در جنوب استان بوشهر اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با دومین روز از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان بوشهر، هتل سه‌ستاره «آرام» در شهر شیرینو با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری، مرتضی بانک مشاور وزیر، روزبه کردونی مدیرکل حوزه وزارتی، مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی، محسن حاجی سعید رئیس کارگروه گردشگری، یاور عبیری رئیس جامعه بومگردی‌های کشور و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه اقامتی در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هیئت همراه به استان بوشهر و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی جنوب استان افتتاح شد.

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کد خبر 1405071001113
مهدی نورعلی
دبیر محمد آوخ

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