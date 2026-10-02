به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با دومین روز از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان بوشهر، هتل سه‌ستاره «آرام» در شهر شیرینو با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری، مرتضی بانک مشاور وزیر، روزبه کردونی مدیرکل حوزه وزارتی، مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی، محسن حاجی سعید رئیس کارگروه گردشگری، یاور عبیری رئیس جامعه بومگردی‌های کشور و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه اقامتی در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هیئت همراه به استان بوشهر و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی جنوب استان افتتاح شد.

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