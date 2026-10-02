برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در روستای گردشگری سرخ آباد تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه جشنواره غذاهای بومی و سنتی در محل اقامتگاه بوم‌گردی سرخ آباد گفت: یکی از ظرفیت‌های ویژه شهرستان تربت حیدریه تنوع غذاهای سنتی و محلی است که در این جشنواره بیشتر رویکرد معرفی غذاهای بومی روستاهای سطح شهرستان بوده که با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها علاوه بر احیای غذاهای سنتی، موجب رونق گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال در سطح جوامع محلی را شاهد خواهیم بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها ایجاد زمینه‌ای مناسب برای گسترش فرهنگ و آیین‌ و رسوم سنتی شهرستان است.

او تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم گام موثری برای معرفی و شناساندن مزایای خوراک‌های سنتی در بین عموم مردم و همچنین برند شدن غذاهای سنتی در سطح شهرستان برداریم.

شجاعی اظهار کرد: خوراک به قدری مهم است که در آیات قرآن مورد تاکید قرار گرفته است و گردشکری خوراک می ‌تواند به تنوع بخشیدن سبد گردشگری کمک کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه افزود: در این جشنواره سایر توانمندی‌های روستایی از جمله صنایع‌دستی، موسیقی سنتی، سوغات‌، آیین و رسوم محلی به نمایش گذاشته شد.

او ادامه داد: عدم توجه به غذاهای سنتی و بومی موجب شده بسیاری از غذاهای محلی فراموش شود که خوشبختانه با برگزاری اینگونه جشنواره‌ها، غذاهای فراموش شده درحال احیا شدن است.

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