۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱

به مناسبت هفته گردشگری انجام شد:

برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در روستای گردشگری سرخ آباد تربت حیدریه

برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در روستای گردشگری سرخ آباد تربت حیدریه

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه از برگزاری سومین جشنواره غذاهای بومی محلی در روستای گردشگری سرخ آباد هم‌زمان با هفته گردشگری باحضور پرشور بانوان روستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی شجاعی پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه جشنواره غذاهای بومی و سنتی در محل اقامتگاه بوم‌گردی سرخ آباد گفت: یکی از ظرفیت‌های ویژه شهرستان تربت حیدریه تنوع غذاهای سنتی و محلی است که در این جشنواره بیشتر رویکرد معرفی غذاهای بومی  روستاهای سطح شهرستان بوده که با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها علاوه بر احیای غذاهای سنتی، موجب رونق گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال در سطح جوامع محلی را شاهد خواهیم بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: یکی دیگر از  اهداف برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها ایجاد زمینه‌ای مناسب برای گسترش فرهنگ و آیین‌ و رسوم سنتی شهرستان است.

او تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم گام موثری برای معرفی و شناساندن مزایای خوراک‌های سنتی در بین عموم مردم و همچنین برند شدن غذاهای سنتی در سطح شهرستان برداریم.

شجاعی اظهار کرد: خوراک به قدری مهم است که در آیات قرآن مورد تاکید قرار گرفته است و گردشکری خوراک می ‌تواند به تنوع بخشیدن سبد گردشگری کمک کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه افزود: در این جشنواره سایر توانمندی‌های روستایی از جمله صنایع‌دستی، موسیقی سنتی، سوغات‌، آیین و رسوم محلی به نمایش گذاشته شد.

او ادامه داد: عدم توجه به غذاهای سنتی و بومی  موجب شده بسیاری از غذاهای محلی فراموش شود که خوشبختانه با برگزاری اینگونه جشنواره‌ها، غذاهای فراموش شده درحال احیا شدن است.

برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در روستای گردشگری سرخ آباد تربت حیدریهبرگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در روستای گردشگری سرخ آباد تربت حیدریه

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کد خبر 1405071001114
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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