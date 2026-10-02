۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲

تأکید مرتضی بانک بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری بوشهر

تأکید مرتضی بانک بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری بوشهر

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری کشور با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع بوشهر در حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی را ضروری دانست و از برنامه‌ریزی برای احداث مارینا و احیای اسکله‌های تفریحی و گردشگری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی بانک در دومین روز سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بوشهر، با حضور در آیین افتتاح هتل «آرام» بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استان تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث مارینا در بندر بوشهر و رایزنی برای احیاء و بازسازی اسکله‌های تفریحی و گردشگری استان خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها با مشارکت بخش خصوصی فعال و به زیرساخت‌های مؤثر گردشگری تبدیل شوند

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کد خبر 1405071001115
مهدی نورعلی
دبیر محمد آوخ

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