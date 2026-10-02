به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی درتاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در افتتاحیه هتل بوتیک چهار بام در بافت تاریخی شیراز با اشاره به ارتباط گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تجربه خوب پذیرایی در اقامتگاه‌های سنتی و بومگردی باعث بازگشت مسافر و رونق صنایع دستی می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: واحدهای اقامتی بومگردی و سنتی به شرط راه اندازی یک غرفه دائمی و فعال صنایع دستی از آثار هنرمندان شهر خود، می‌توانند از تسهیلات حمایتی مناسبی برخوردار شوند.

او یادآور شد: یکی از امتیازات موثر در گریدبندی، هتل‌های چندستاره نیز برخورداری از فروشگاه صنایع دستی است.

ضرغامی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت از این بخش گفت: بر این اساس، تسهیلات حمایتی به حلقه‌های مختلف صنایع دستی از جمله موسسان پلتفرم‌های فروش و مجتمع های تولید و فروش نیز تعلق می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: در جهت حمایت از بخش صنایع دستی چند نوع تسهیلات ارائه شده است؛ این تسهیلات پیشتر تنها به حلقه نخست یعنی تولید تعلق می‌گرفت اما اکنون این تسهیلات به همه حلقه ها توسعه یافته است.

او افزود: این تسهیلات شامل موسسان آموزشگاه های صنایع دستی، فروشگاه ها، پلتفرم‌های فروش و اقدامات حوزه روزآمدسازی صنایع دستی نیز خواهد شد و پرداخت آنها نیز آغازشده است.

ضرغامی بیان کرد: قصد شعار دادن ندارم اما امیدوارم تاثیر این تسهیلات را در اقتصاد صنایع دستی مشاهده کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه به دنبال توسعه حمایت‌ها از صنایع دستی هستیم، ادامه داد: در این برنامه ریزی همه زنجیره این تولیدات از مواد اولیه تا تولید و فروش و حتی آموزش مورد حمایت قرار می‌گیرند.

او درباره فروش صنایع دستی در شرایط حاضر کشور نیز گفت: فروش و بازاریابی تخصصی جدا از هنر تولید صنایع دستی است و در این زمینه این بحث مطرح است که هنرمند نباید فروشنده تولیدات خود باشد.

ضرغامی اظهار کرد: اگر قرار باشد یک هنرمند سراسر این زنجیره و فرآیند را به تنهایی انجام دهد، قائدتا مشکل پیدا خواهد کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: برای کمک به حل بسیاری از مسائل هنرمندان این حوزه، در پی تقویت تشکل‌های صنایع دستی هستیم تا خود متولی رفع این مشکلات شوند.

او با تاکید بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش توزیع صنایع‌دستی، بیان کرد: اگر بتوانیم این تشکل‌ها را تقویت کنیم کمک بسزایی به حل مشکلاتی که هنرمندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خواهند کرد، البته نمی‌توان کاهش فروش ناشی از شرایط اقتصادی را نادیده گرفت.

انتهای پیام/