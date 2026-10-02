به گزارش میراث آریا، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در سفر به استان خراسان رضوی به مناسبت هفته گردشگری، پیش از ظهر امروز جمعه ۱۰ مهرماه وارد نیشابور شد.

او در بدو ورد با حضور در گلزار شهدا، به مقام شامخ این شهیدان گرانقدر ادای احترام کرد.

دارابی همچنین مزار فضل بن شاذان را زیارت کرد.

شهرستان نیشابور ۸۶ اثر ثبت ملی دارد. مزار شخصیت‌هایی همچون خیام، عطار، فضل بن شاذان، بی بی شطیطه و محمد محروق در این شهر است. از میان شخصیت‌های متأخر هم می‌توان کمال‌الملک، حیدر یغما، پرویز مشکاتیان و محمدعلی اسلامی ندوشن را نام برد.

این شهرستان ۲۵۳۲ شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

بر اساس روایات تاریخی، هنگامی که امام رضا (ع) در مسیر سفر به مرو وارد نیشابور شد، جمعیتی بالغ بر ۲۰هزار نفر با قلمدان در دست به کتابت حدیثی پرداختند که آن حضرت از اجداد طاهرین خود نقل فرمودند.

این حدیث امروزه با عنوان «حدیث سلسلةالذهب» شناخته می‌شود.

لقب «شهر قلمدان‌های مُرصع» نیز به همین مناسبت به نیشابور اطلاق شده؛ شهری که در آن مقطع زمانی در اوج شکوفایی و رونق قرار داشته است.

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