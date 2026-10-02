به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه برنامه دوچرخه‌سواری مسیر قصلان تا باباگرگر که به مناسبت هفته گردشگری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار قروه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری ورزشی یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان است و قروه به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی و گردشگری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری در مسیر قصلان تا باباگرگر علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی، فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان و آشنایی شرکت‌کنندگان و گردشگران با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منطقه است.

او عنوان کرد: قروه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی را در خود جای داده و می‌توان با طراحی رویدادهای هدفمند و استمرار برنامه‌های گردشگری، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه را فراهم کرد.

طالب‌نیا یادآور شد: پیوند میان گردشگری ورزشی با طبیعت‌گردی، گردشگری تاریخی و فرهنگی، به ایجاد تجربه‌های متنوع برای گردشگران منجر می‌شود و مسیرهای طبیعت‌محور شهرستان قروه ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌هایی از این دست دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی است، بیان کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در مناسبت‌هایی مختلف می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان حوزه گردشگری کمک کند.

او اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برگزاری برنامه‌هایی که در چارچوب ضوابط و با هدف معرفی جاذبه‌های استان و توسعه گردشگری پایدار برگزار می‌شود، حمایت می‌کند.

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