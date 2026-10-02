۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲

رکاب‌زنان، ظرفیت‌های گردشگری قروه را از قصلان تا باباگرگر به نمایش گذاشتند

رکاب‌زنان، ظرفیت‌های گردشگری قروه را از قصلان تا باباگرگر به نمایش گذاشتند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی و طبیعت‌محور در مسیر جاذبه‌های گردشگری، زمینه معرفی ظرفیت‌های متنوع شهرستان قروه و توسعه گردشگری ورزشی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه برنامه دوچرخه‌سواری مسیر قصلان تا باباگرگر که به مناسبت هفته گردشگری با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرماندار قروه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری ورزشی یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه صنعت گردشگری در استان کردستان است و قروه به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی و گردشگری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری در مسیر قصلان تا باباگرگر علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی، فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان و آشنایی شرکت‌کنندگان و گردشگران با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منطقه است.

او عنوان کرد: قروه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی را در خود جای داده و می‌توان با طراحی رویدادهای هدفمند و استمرار برنامه‌های گردشگری، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه را فراهم کرد.

طالب‌نیا یادآور شد: پیوند میان گردشگری ورزشی با طبیعت‌گردی، گردشگری تاریخی و فرهنگی، به ایجاد تجربه‌های متنوع برای گردشگران منجر می‌شود و مسیرهای طبیعت‌محور شهرستان قروه ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌هایی از این دست دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی است، بیان کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری در مناسبت‌هایی مختلف می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان حوزه گردشگری کمک کند.

او اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از برگزاری برنامه‌هایی که در چارچوب ضوابط و با هدف معرفی جاذبه‌های استان و توسعه گردشگری پایدار برگزار می‌شود، حمایت می‌کند.

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کد خبر 1405071001118
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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