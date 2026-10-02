به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری امروز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر خود به استان بوشهر، با حضور در روستای رباط بندو در شهرستان عسلویه، مجتمع گردشگری رباط بندو را افتتاح و به بهره‌برداری رساند.

این مجموعه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال در عرصه‌ای به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۵۰۰ مترمربع احداث شده و برای ۱۲ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مجتمع گردشگری رباط بندو با برخورداری از ظرفیت‌های اقامتی و پذیرایی، شامل ۲۰ اتاق با مجموع ۶۰ تخت اقامتی، رستوران و کافی‌شاپ است و با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه و پاسخ‌گویی به نیازهای اقامتی و خدماتی گردشگران به بهره‌برداری رسیده است.

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