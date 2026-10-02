گردشگری دیجیتال باید به پیشران توسعه اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد بزرگ گردشگری دیجیتال و استارتاپ‌های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته گردشگری با حضور ۳۰ اثر با هدف تبیین راهکارهای نوین جهت توسعه اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای پایدار برگزار شد.

در این نشست تخصصی، عبدالله ضرغام‌پور کارشناس حوزه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تشریح چشم‌انداز آینده گردشگری، بر ضرورت تغییر نگرش‌های سنتی تأکید کرد و گفت: گردشگری نباید صرفاً به عنوان یک فعالیت تفریحی دیده شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های فناورانه، به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل گردد.

او در خصوص لزوم تغییر رویکردها و اتکا به توانمندی‌های علمی، بیان کرد: برای دستیابی به رونق پایدار، نباید تنها بر توانایی‌های محدود خود تکیه کنیم. تحقق این هدف مستلزم تعامل نزدیک با اساتید برجسته دانشگاهی و بهره‌مندی از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کارشناسان زبده است تا بتوانیم نقشه راهی اصولی برای اقتصاد پایدار گردشگری در استان تدوین کنیم.

ضرغام‌پور در ادامه با اشاره به هدف اصلی از برگزاری این رویداد تصریح کرد: هدف نخست ما از برگزاری این سمینار، برداشتن گام‌های نخستین اما تأثیرگذار در مسیر توسعه است که امیدواریم با ارائه ایده‌های فرهیختگان و صاحب‌نظرانی که در این جایگاه برنامه‌های خود را ارائه دادند، بتوانیم حرکتی موثر و پایدار در این زمینه آغاز کنیم و از تجارب ارزشمند آنان در ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان بهره ببریم.

کارشناس حوزه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن قدردانی از نهادهای همکار، خاطرنشان کرد: جا دارد از مدیرکل محترم فناوری، معاونین و تمامی همکاران در اداره‌کل فناوری اطلاعات و ارتباطات که با درایت و نیت پاک خود، در این گام نخست ما را همراهی کردند و در مسیر تحقق گردشگری و اقتصاد پایدار استان پیش‌قدم شدند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

او در خاتمه افزود: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها در برنامه‌های آتی، شاهد اقدامات موثرتری در راستای خدمت‌رسانی به مردم شریف استان و توسعه زیرساخت‌های گردشگری باشیم.

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