به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته گردشگری کلنگ‌زنی پروژه تجاری، تفریحی، خدماتی و اقامتی با سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد تومان که به صورت مشارکتی توسط شهرداری اردبیل و بخش خصوصی احداث می‌شود در حاشیه دریاچه شورابیل اردبیل اتفاق افتاد.

جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این آیین گفت: با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از مقاصد اصلی گردشگری در کشور است توسعه تاسیسات و خدمات گردشگری در استان مد نظر قرار دارد و ایجاد هتل‌های ممتاز و مراکز تفریحی‌، فرهنگی و سرگرمی یکی از نیازهای استان است.

او با اشاره به اینکه پروژه کلنگ‌زنی شده شامل هتل پنج ستاره، مرکز خرید، واحدهای خدماتی و کاربری‌های فرهنگی خواهد بود، افزود: احداث و تکمیل این پروژه می‌تواند فصل جدیدی را در میان جاذبه‌های گردشگری مرکز استان ایجاد کند و علاوه بر افزایش سطح خدمات، در جذب و ماندگاری گردشگران نیز موثر باشد.

جباری تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط در استان همکاری کاملی را با سرمایه‌گذاران دارند و حمایت‌های تشویقی متعددی از جمله صدور پروانه ساخت بدون هزینه در شهرهای اردبیل و سرعین‌، پرداخت تسهیلات حمایتی، ایجاد زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم در اسرع وقت را در دستور کار دارند.

میر محمد هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: پس از برگزاری هشتادمین اجلاس مشورتی شوراهای اسلامی شهرهای کشور در اردبیل، امروز شاهد کلنگ‌زنی پروژه تجاری، تفریحی و هتل در این شهر هستیم.

او افزود: این پروژه متناسب با نیازهای شهر اردبیل طراحی شده و در زمینی با زیربنای بیش از ۸۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود که سه‌طبقه زیرزمین آن به پارکینگ اختصاص‌یافته و ظرفیت پارک حدود یک هزار خودرو را خواهد داشت.

هاشمی بیان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۷ همت به اجرا درمی‌آید و جا دارد از اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های شهر اردبیل قدردانی کنیم.

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