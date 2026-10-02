سومین جشنواره عسل و بادام بیلوار برگزار شد/ خیز برای ثبت ملی رویداد در تقویم گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ۹ مهرماه، سومین جشنواره عسل و بادام بیلوار با حضور گسترده علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری در روستای گندم‌آباد بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه در حاشیه این جشنواره در گفت‌وگویی اظهار کرد: این رویداد که برای سومین سال پیاپی در این منطقه اجرا می‌شود، گامی بلند در راستای معرفی پتانسیل‌های غنی این منطقه به گردشگران سراسر کشور محسوب می‌شود.

او افزود: این رویداد با تمرکز بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد منطقه در حوزه‌های محصولات باغی و زنبورداری، تلاش دارد تا ضمن حمایت از تولیدات محلی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بیلوار را به مقصدی شناخته‌شده برای گردشگران داخلی تبدیل کند.

روشن تصریح کرد: برگزارکنندگان این جشنواره معتقدند تداوم چنین برنامه‌هایی، نقشی اساسی در رونق اقتصادی جوامع روستایی و توسعه گردشگری استان دارد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه گفت: یکی از نکات برجسته در حاشیه این جشنواره، تلاش مسئولان برای استانداردسازی و تثبیت این رویداد در سطح کلان است. بر اساس اظهارات دست‌اندرکاران، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت ثبت این جشنواره در تقویم رویدادهای ملی گردشگری کشور تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.

او عنوان کرد: امید می‌رود با تحقق این هدف و ثبت ملی جشنواره، تورگردانان و فعالان صنعت گردشگری ترغیب شوند تا در بازه‌های زمانی مشخص، گردشگران بیشتری را از سراسر کشور به این منطقه هدایت کنند.

روشن گفت: تحقق این مهم نه تنها زمینه‌ساز معرفی بهتر جاذبه‌های بکر منطقه خواهد شد، بلکه زیرساخت‌های توسعه گردشگری داخلی را در استان کرمانشاه تقویت خواهد کرد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: این جشنواره در واقع پنجره‌ای است به سوی بهره‌برداری خردمندانه از مواهب طبیعی و کشاورزی منطقه بیلوار که می‌تواند با حمایت‌های بیشتر، به یکی از رویدادهای ثابت و پرمخاطب تقویم گردشگری استان تبدیل شود.

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