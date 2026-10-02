فرهاد سبحانی در حاشیه آیین کلنگ‌زنی پروژه تجاری، تفریحی و هتل پنج ستاره در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا گفت: پروژه‌های تجاری و تفریحی یکی از نیازهای اصلی شهر بوده و باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بخشی از نیازهای فرهنگی و گردشگری شهر نیز تأمین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: امروز با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های مالی دولت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اجرای پروژه‌های شهری هستیم.

او با تمجید از شروع این پروژه به صورت مشارکتی توسط شهرداری و بخش خصوصی، تاکید کرد: شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و دستگاه‌های دولتی باید ضمن نظارت بر اجرای طرح‌ها، متناسب با نیازهای شهر در این پروژه‌ها مشارکت و زمینه اجرای آنها را فراهم کنند.

سبحانی با اشاره به نیاز استان به ویژه شهر اردبیل برای توسعه هتل‌های پنج ستاره و مراکز تجاری و تفریحی، ادامه داد: باید بتوانیم بخشی از خدمات و کاربری‌های موردنیاز شهر را از طریق اجرای چنین پروژه‌هایی پیش ببریم و باتکیه‌بر تجربه پروژه‌های اجرایی گذشته، خطاها و نواقص پیشین را در طرح‌های جدید اصلاح کنیم.

معاون استاندار اردبیل تصریح کرد: تامین منابع مالی از سوی بخش خصوصی و بدون تکیه صرف بر منابع دولتی، امکان توسعه هرچه سریع‌تر شهری و گردشگری را در استان اردبیل فراهم می‌کند.

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