به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سومین شب از سلسله برنامه‌های ۱۰ روز فرهنگی هنری شمس و مولانا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اصحاب پرشور فرهنگ و هنر، شهروندان و میهمانانی از سراسر کشور در سالن مجتمع فرهنگی و آموزشی بوتراب خوی برگزار شد.

در این آیین فاخر، سالن بوتراب شاهد دو اجرای کم‌نظیر و اثرگذار هنری بود؛ ابتدا گروه موسیقی آئین از کهن‌دیار همدان با اجرای قطعاتی شورانگیز از موسیقی سنتی ایرانی حال و هوایی معنوی آفرید و در ادامه، گروه موسیقی دان اولدوزو از آذربایجان شرقی با نغمه‌های جان‌بخش و اصیل موسیقی موغام، غنا و پیوستگی عمیق فرهنگی و عرفانی خطه آذربایجان را متجلی ساخت که هر دو اجرا با استقبال و تحسین گسترده حاضران روبه‌رو شد.

شمس آتشی بود که جان مولانا را شعله‌ور ساخت

در بخش دیگری از این رویداد، محمد بهجتی، رئیس کمیسیون‌های ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی، به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به جایگاه تاریخی خوی به‌عنوان شهری که قرن‌هاست رازی بزرگ به نام شمس تبریزی را در آغوش کشیده، اظهار کرد: شمس آتشی بود که جان مولانا را شعله‌ور ساخت؛ رسالت ما در مدیریت شهری و حوزه فرهنگ نیز باید از همین جنس باشد، چراکه فرهنگ انسان را دگرگون می‌کند و انسانِ دگرگون‌شده، بنیان‌های جهان را متحول خواهد ساخت.

او با تأکید بر افق‌های پس از افتتاح طرح جامع آرامگاه شمس تبریزی تصریح کرد: بارگاه شمس نباید تنها کالبدی در میان بناهای شهری بماند، بلکه باید به یک مقصد زنده فرهنگی و پلی مستحکم برای گفت‌وگوی تمدن‌ها تبدیل شود، شمس پیونددهنده ایران و ترکیه و حلقه وصل شرق و غرب است و ما باید با تعریف مسیر شمس و مولانا میان خوی و قونیه، زمینه را برای تعاملات جهانی و گردشگری اصیل مهیا کنیم.

بهجتی در پایان، با تأکید بر توسعه زنجیره اقتصاد فرهنگ خوی خاطرنشان کرد: گردشگری عرفانی و فرهنگی واقعی آن است که مسافر تنها به ثبت تصویر بسنده نکند، بلکه با اندیشه شمس روبه‌رو شده و با خاطره‌ای انسانی این دیار را ترک کند؛ از این رو بارگاه شمس می‌تواند پیشران زنجیره‌ای از فرصت‌های پایدار در حوزه اقامتگاه‌ها، صنایع دستی، نشر، موسیقی و برگزاری مستمر رویدادها در تمام طول سال باشد.

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