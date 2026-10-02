تقدیر از فعالان گردشگری در هتل آپادانای تخت جمشید

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، محسن نجفی جمعه مهرماه ۱۴۰۵ گفت: نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فعالان حوزه گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان مرودشت از مجموعه برنامه‌های پاسداشت هفته گردشگری بود که با هدف تقویت تعامل میان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی، بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان گردشگری و همفکری برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق گردشگری شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت ادامه داد :در این نشست، فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود پرداختند و درباره موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش ماندگاری گردشگران، بهبود خدمات و رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

او با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه گردشگری بیان کرد: فعالان بخش خصوصی، سرمایه اصلی گردشگری شهرستان هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و مسائل آنان، یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی برای آینده گردشگری مرودشت است.

نجفی افزود: مرودشت با برخورداری از مجموعه جهانی تخت جمشید و دیگر آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری دارد و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و فعالان این حوزه، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

در ادامه بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک با فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پیگیری مسائل مطرح‌شده تأکید شد تا با تعامل بیشتر، زمینه برای رفع موانع و ایجاد فرصت‌های تازه در حوزه گردشگری شهرستان فراهم شود.

تجلیل از فعالان گردشگری

در این نشست و در راستای برنامه‌های پاسداشت هفته گردشگری، با حضور مسئولان، از تلاش‌ها و خدمات سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان مرودشت با اهدای گل و لوح تقدیر تجلیل شد.

این نشست در فضایی صمیمی و با هدف قدردانی از فعالان گردشگری، شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی و تقویت همکاری برای توسعه گردشگری شهرستان مرودشت در هتل آپادانای تخت جمشید برگزار شد.

انتهای پیام/