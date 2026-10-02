۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳

هم‌صدایی بخش خصوصی برای رونق گردشگری مرودشت؛

تقدیر از فعالان گردشگری در هتل آپادانای تخت جمشید

تقدیر از فعالان گردشگری در هتل آپادانای تخت جمشید

همزمان با هفته گردشگری، نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فعالان حوزه گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان مرودشت در هتل آپادانای تخت جمشید برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، محسن نجفی جمعه مهرماه ۱۴۰۵ گفت: نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فعالان حوزه گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان مرودشت از مجموعه برنامه‌های پاسداشت هفته گردشگری بود که با هدف تقویت تعامل میان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی، بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان گردشگری و همفکری برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق گردشگری شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت ادامه داد :در این نشست، فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود پرداختند و درباره موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش ماندگاری گردشگران، بهبود خدمات و رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

او با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه گردشگری بیان کرد: فعالان بخش خصوصی، سرمایه اصلی گردشگری شهرستان هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و مسائل آنان، یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی برای آینده گردشگری مرودشت است.

نجفی افزود: مرودشت با برخورداری از مجموعه جهانی تخت جمشید و دیگر آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری دارد و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و فعالان این حوزه، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

در ادامه بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک با فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پیگیری مسائل مطرح‌شده تأکید شد تا با تعامل بیشتر، زمینه برای رفع موانع و ایجاد فرصت‌های تازه در حوزه گردشگری شهرستان فراهم شود.

تجلیل از فعالان گردشگری

در این نشست و در راستای برنامه‌های پاسداشت هفته گردشگری، با حضور مسئولان، از تلاش‌ها و خدمات سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتلداران شهرستان مرودشت با اهدای گل و لوح تقدیر تجلیل شد.

این نشست در فضایی صمیمی و با هدف قدردانی از فعالان گردشگری، شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی و تقویت همکاری برای توسعه گردشگری شهرستان مرودشت در هتل آپادانای تخت جمشید برگزار شد.

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کد خبر 1405071001130
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

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