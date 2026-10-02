۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۴

خدراوه آغاز یک مسیر تازه برای شکوفایی گردشگری میرآباد

خدراوه آغاز یک مسیر تازه برای شکوفایی گردشگری میرآباد

به‌مناسبت هفته گردشگری عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری «خدراوه» میرآباد، با حضور استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت هفته گردشگری، آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری «خدراوه» در میرآباد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فصل تازه‌ای از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه را در قالب رویداد اینوا رقم زد.

این مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و مجموعه‌ای متنوع از امکانات اقامتی، تفریحی و رفاهی را در خود جای خواهد داد که می‌تواند به مقصدی جذاب برای گردشگران و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.

سوئیت‌های اقامتی، رستوران و کافه، استخر، شهربازی، ایستگاه قایق‌سواری و دیگر فضاهای تفریحی و خدماتی، بخش‌هایی از این مجموعه گردشگری را تشکیل می‌دهند تا خدراوه به یک مجموعه جامع برای اقامت، تفریح و گذران اوقات فراغت تبدیل شود.

آغاز این پروژه گامی در مسیر تبدیل ظرفیت‌های طبیعی میرآباد به فرصت‌های ماندگار اقتصادی و گردشگری است که با تکمیل زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی در این شهرستان باشد.

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کد خبر 1405071001131
سمیرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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