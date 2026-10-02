۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵

درخشش کازرون در همایش ملی گردشگری استان بوشهر با معرفی پوشش اصیل قشقایی

درخشش کازرون در همایش ملی گردشگری استان بوشهر با معرفی پوشش اصیل قشقایی

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون از حضور و درخشش این شهرستان در نخستین همایش ملی گردشگری استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌اله عطایی قراچه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵  با اشاره به حضور شهرستان کازرون در این رویداد ملی گفت: یکی از جلوه‌های ارزشمند حضور کازرون در این همایش، معرفی فرهنگ و هویت اصیل قشقایی از طریق پوشش محلی و سنتی این قوم بود که با استقبال و توجه حاضران همراه شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون افزود: در این برنامه، سرکار خانم مژگان جوکار وجمعی از بانوان ایل قشقایی، با پوشش اصیل و زیبای قشقایی حضور یافت و جلوه‌ای از فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و میراث ناملموس منطقه را به نمایش گذاشت.

او بیان کرد: پوشش‌های محلی تنها بخشی از جلوه‌های بصری فرهنگ اقوام نیستند، بلکه روایتگر تاریخ، سبک زندگی، باورها، هنر و هویت مردم هر منطقه به شمار می‌روند و معرفی آنها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی داشته باشد.

عطایی قراچه ادامه داد: کازرون از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و معرفی این ظرفیت‌ها در رویدادهای ملی، فرصت مناسبی برای شناساندن هرچه بیشتر شهرستان و جذب گردشگران فراهم می‌کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون همچنین بر ضرورت توجه به میراث ناملموس ومشارکت جوامع محلی در برنامه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: حضور بانوان و نمایندگان جوامع محلی در چنین رویدادهایی، زمینه‌ای برای انتقال فرهنگ و هویت بومی به نسل‌های آینده و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کازرون در سطح ملی است.

این همایش با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان، فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری برگزار شد.

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کد خبر 1405071001132
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

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