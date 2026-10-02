۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۹

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره فروش مبلمان منبت ملایر برگزار شد

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره فروش مبلمان منبت ملایر برگزار شد

آئین اختتامیه جشنواره مبلمان منبت ملایر با حضور محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و تعدادی از مسئولان کشوری، استانی و فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فروش مبلمان منبت ملایر که پنجشنبه ۹ مهر برگزار شد، بر ظرفیت‌های ارزشمند صنعت مبلمان منبت ملایر، نقش این هنر ـ صنعت در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه تاکید شد. 

صنعت مبلمان منبت ملایر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و هنری شهرستان، حاصل هنر، خلاقیت و مهارت هنرمندان و استادکاران بومی است و در سال‌های اخیر توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار مبلمان کشور به دست آورد و نام ملایر را به‌عنوان شهری شناخته‌شده در حوزه مبلمان منبت مطرح کند.

آیین اختتامیه جشنواره با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود و برنامه طنز و اجرای موسیقی، فضای شاد و پرنشاطی را برای حاضران رقم زد.

در این مراسم همچنین از تلاش‌ها و ظرفیت‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت مبلمان منبت شهرستان ملایر تجلیل و بر استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت این هنر ـ صنعت تاکید شد.

برگزاری جشنواره مبلمان منبت و آیین اختتامیه آن، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تولیدکنندگان ملایری و تقویت جایگاه این هنر ـ صنعت در حوزه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071001133
آزاده صفی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha