آیین اختتامیه هفتمین جشنواره فروش مبلمان منبت ملایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فروش مبلمان منبت ملایر که پنجشنبه ۹ مهر برگزار شد، بر ظرفیت‌های ارزشمند صنعت مبلمان منبت ملایر، نقش این هنر ـ صنعت در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه تاکید شد.

صنعت مبلمان منبت ملایر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و هنری شهرستان، حاصل هنر، خلاقیت و مهارت هنرمندان و استادکاران بومی است و در سال‌های اخیر توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار مبلمان کشور به دست آورد و نام ملایر را به‌عنوان شهری شناخته‌شده در حوزه مبلمان منبت مطرح کند.

آیین اختتامیه جشنواره با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود و برنامه طنز و اجرای موسیقی، فضای شاد و پرنشاطی را برای حاضران رقم زد.

در این مراسم همچنین از تلاش‌ها و ظرفیت‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت مبلمان منبت شهرستان ملایر تجلیل و بر استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت این هنر ـ صنعت تاکید شد.

برگزاری جشنواره مبلمان منبت و آیین اختتامیه آن، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تولیدکنندگان ملایری و تقویت جایگاه این هنر ـ صنعت در حوزه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان بود.

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