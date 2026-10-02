به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد واحدی امروز ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به آذربایجان‌شرقی و بازدید از رصدخانه تاریخی مراغه، با اشاره به جایگاه این مجموعه در تاریخ علم و تمدن ایران، بیان کرد: رصدخانه مراغه از آثار شاخص علمی و تاریخی کشور است و اهمیت آن تنها به پیشینه معماری و تاریخی مجموعه محدود نمی‌شود و این اثر بخشی مهم از تاریخ شکل‌گیری و گسترش دانش نجوم در ایران و جهان اسلام را در خود جای داده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: برای ثبت جهانی یک اثر، مجموعه‌ای از مطالعات، مستندات و بررسی‌های تخصصی باید در کنار اقدامات حفاظتی و سامان‌دهی انجام شود و رصدخانه مراغه نیز این مسیر کارشناسی را طی کرده است. پرونده این اثر تشکیل شده و اقدامات لازم برای تکمیل مستندات و فراهم کردن الزامات مورد نیاز در حال پیگیری است.

او افزود: آنچه در رصدخانه مراغه اهمیت دارد، پیوند میان میراث تاریخی و پیشینه علمی این مجموعه است. این ظرفیت می‌تواند جایگاه مراغه را در نقشه گردشگری فرهنگی و علمی کشور تقویت کند و معرفی شایسته آن در سطح بین‌المللی نیز نیازمند توجه همزمان به حفاظت، مستندسازی و تکمیل فرآیند ثبت جهانی است.

واحدی با اشاره به روند اقدامات انجام‌شده در این مجموعه گفت: موضوع تسهیل روند ثبت جهانی رصدخانه در این معاونت با جدیت دنبال می‌شود و تلاش خواهیم کرد مراحل کارشناسی و اداری پرونده با انسجام بیشتری پیش برود. در کنار این موضوع، حفاظت و سامان‌دهی اثر نیز باید متناسب با الزامات یک پرونده جهانی ادامه پیدا کند.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراغه را یکی از کانون‌های مهم تاریخی و تمدنی آذربایجان‌شرقی دانست و اظهار کرد: رصدخانه مراغه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این شهرستان برای توسعه گردشگری فرهنگی و علمی باشد و معرفی درست این مجموعه، مراغه را بیش از گذشته در معرض توجه گردشگران و علاقه‌مندان تاریخ علم قرار خواهد داد.

او در پایان تاکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی روند ثبت جهانی رصدخانه مراغه را با جدیت پیگیری می‌کند و تلاش ما این است که با تکمیل اقدامات کارشناسی و فراهم کردن الزامات لازم، این اثر ارزشمند مسیر خود را برای طرح در فرآیند ثبت جهانی طی کند.

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