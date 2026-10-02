به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری کودک و نوجوان ۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: سومین تور پیاده‌گشت زنجان با محوریت مادر و کودک و با حضور جمعی از همشهریان عزیز، همزمان با هفته گردشگری، در بافت تاریخی زنجان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این برنامه با هدف آشنایی کودکان با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر زنجان، معرفی جاذبه‌های گردشگری و بناهای تاریخی، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و نهادینه‌کردن ارزش‌های اخلاقی در میان نسل آینده اجرا شد.

او افزود: در پایان این برنامه، با پذیرایی مختصر، اهدای تبرکات حسینیه اعظم زنجان و تقدیم هدایایی به رسم یادبود به کودکان، سومین تور پیاده‌گشت زنجان به کار خود پایان داد.

موسوی بیان کرد: این تور به همت دفتر خدمات مسافرتی گشت گردونه مهر، با حضور امید درویش به‌عنوان راهنمای تور و زیر نظر میز گردشگری کودک و نوجوان معاونت گردشگری استان زنجان و با همکاری حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای توسعه گردشگری خانواده‌محور، افزایش مشارکت کودکان در فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری و ایجاد پیوند میان نسل جدید و میراث تاریخی و معنوی زنجان انجام می‌شود.

او افزود: گردشگری کودک و نوجوان، با بهره‌گیری از روش‌های آموزشی و تجربه‌محور، می‌تواند زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل آینده در قبال حفاظت از میراث‌فرهنگی باشد.

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