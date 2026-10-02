۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۳

افتتاح یک سفره‌خانه سنتی در شهرک نصر زنجان همزمان با هفته گردشگری

افتتاح یک سفره‌خانه سنتی در شهرک نصر زنجان همزمان با هفته گردشگری

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: همزمان با هفته گردشگری، سفره‌خانه سنتی «زیبا»، در شهرک نصر زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته گردشگری، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ سفره‌خانه سنتی «زیبا» در شهرک نصر زنجان با حضور مدیرکل، معاون گردشگری و کارشناسان معاونت گردشگری استان به بهره‌برداری رسید.

سید میکائیل موسوی، در آیین افتتاح این مجموعه روز اظهار کرد: توسعه و تقویت واحدهای پذیرایی و گردشگری در نقاط مختلف شهر زنجان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای ارائه خدمات به شهروندان و گردشگران، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه گردشگری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: افتتاح سفره‌خانه سنتی «زیبا» در هفته گردشگری، نمونه‌ای از حضور و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد فضاهای متنوع برای گردشگران و شهروندان زنجانی باشیم.

او  با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان گفت: سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری، زمینه‌ای برای توسعه خدمات گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در استان فراهم می‌کند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه در چارچوب ضوابط و مقررات حمایت می‌کند.

موسوی بیان کرد: سفره‌خانه سنتی «زیبا» با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال ۵ نفر فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: این مجموعه در شهرک نصر زنجان قرار دارد و با هدف ارائه خدمات پذیرایی و ایجاد فضایی متناسب با فرهنگ و سنت‌های ایرانی و زنجانی به شهروندان و گردشگران فعالیت خود را آغاز کرده است.

او بیان کرد: افتتاح این مجموعه در روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ و همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری استان زنجان انجام شد.

موسوی افزود: هفته گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه و توجه بیشتر به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

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کد خبر 1405071001136
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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