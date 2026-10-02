به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته گردشگری، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ سفره‌خانه سنتی «زیبا» در شهرک نصر زنجان با حضور مدیرکل، معاون گردشگری و کارشناسان معاونت گردشگری استان به بهره‌برداری رسید.

سید میکائیل موسوی، در آیین افتتاح این مجموعه روز اظهار کرد: توسعه و تقویت واحدهای پذیرایی و گردشگری در نقاط مختلف شهر زنجان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای ارائه خدمات به شهروندان و گردشگران، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در حوزه گردشگری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: افتتاح سفره‌خانه سنتی «زیبا» در هفته گردشگری، نمونه‌ای از حضور و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد فضاهای متنوع برای گردشگران و شهروندان زنجانی باشیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان زنجان گفت: سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری، زمینه‌ای برای توسعه خدمات گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در استان فراهم می‌کند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه در چارچوب ضوابط و مقررات حمایت می‌کند.

موسوی بیان کرد: سفره‌خانه سنتی «زیبا» با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال ۵ نفر فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: این مجموعه در شهرک نصر زنجان قرار دارد و با هدف ارائه خدمات پذیرایی و ایجاد فضایی متناسب با فرهنگ و سنت‌های ایرانی و زنجانی به شهروندان و گردشگران فعالیت خود را آغاز کرده است.

او بیان کرد: افتتاح این مجموعه در روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ و همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری استان زنجان انجام شد.

موسوی افزود: هفته گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه و توجه بیشتر به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

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