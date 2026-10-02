کارگاه «نقش دیجیتال و هوش مصنوعی در باز طراحی گردشگری» ویژه فعالان گردشگری باغشهر گلمکان در گلبهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز جمعه دهم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این کارگاه آموزشی با مشارکت اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار، فرمانداری و شورای اسلامی و شهرداری گلمکان برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: برگزاری این کارگاه، یکی از برنامه‌های محوری هفته گردشگری بود که گامی عملی در مسیر تجهیز فعالان بومی به دانش روز برای معرفی بهتر و برندسازی شهر گلمکان در سطح ملی محسوب می‌شود.

هم‌چنین علی اکبر خوشبخت‌نیا شهردار گلمکان ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالقوه گلمکان، بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی به سمت ابزارهای نوین تأکید کرد و گفت: امیدوارم این آموزش‌ها، نقطه عطفی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی شهر باشد.

در ادامه صادق شریعتی مدیرعامل هلدینگ اقامت ۲۴ و از فعالان گردشگری مباحث کاربردی را در زمینه نقش فناوری‌های نوین در جذب گردشگر و انتقال تجربه ارائه کرد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

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