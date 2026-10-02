۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۵

پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

پوستر «مهر خوزستان؛ با ۱۰۰ رویداد گردشگری» شامگاه پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه جشن هفته ملی گردشگری در بوشهر، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان رونمایی شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حاشیه جشن هفته ملی گردشگری که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در بوشهر برگزار شد، از پوستر طرح «مهر خوزستان؛ با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد.

این طرح با هدف تقویت گردشگری رویدادمحور و معرفی ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آیینی خوزستان، در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار گرفته است.

براساس این طرح، در طول مهرماه امسال ۱۰۰ رویداد گردشگری در نقاط مختلف خوزستان برگزار می‌شود؛ رویدادهایی که با محوریت ظرفیت‌های بومی و محلی، زمینه معرفی جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم می‌کنند.

«مهر خوزستان» با رویکرد تمرکززدایی از برنامه‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت شهرها و مناطق مختلف استان، تلاش دارد گردشگری را از معرفی صرف جاذبه‌ها فراتر برده و با ایجاد رویدادهای متنوع، زمینه حضور بیشتر گردشگران و مشارکت جوامع محلی و فعالان گردشگری را فراهم کند.

رونمایی از پوستر این طرح با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان انجام شد.

طرح «مهر خوزستان؛ با ۱۰۰ رویداد گردشگری» بخشی از رویکرد جدید استان برای توسعه گردشگری رویدادمحور و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، طبیعی و اجتماعی خوزستان در مسیر رونق گردشگری است.

پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

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کد خبر 1405071001141
سیدجواد خراسانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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