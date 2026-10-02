پوستر «مهر خوزستان با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حاشیه جشن هفته ملی گردشگری که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در بوشهر برگزار شد، از پوستر طرح «مهر خوزستان؛ با ۱۰۰ رویداد گردشگری» رونمایی شد.

این طرح با هدف تقویت گردشگری رویدادمحور و معرفی ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آیینی خوزستان، در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار گرفته است.

براساس این طرح، در طول مهرماه امسال ۱۰۰ رویداد گردشگری در نقاط مختلف خوزستان برگزار می‌شود؛ رویدادهایی که با محوریت ظرفیت‌های بومی و محلی، زمینه معرفی جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی و گردشگری استان را فراهم می‌کنند.

«مهر خوزستان» با رویکرد تمرکززدایی از برنامه‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت شهرها و مناطق مختلف استان، تلاش دارد گردشگری را از معرفی صرف جاذبه‌ها فراتر برده و با ایجاد رویدادهای متنوع، زمینه حضور بیشتر گردشگران و مشارکت جوامع محلی و فعالان گردشگری را فراهم کند.

رونمایی از پوستر این طرح با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان انجام شد.

طرح «مهر خوزستان؛ با ۱۰۰ رویداد گردشگری» بخشی از رویکرد جدید استان برای توسعه گردشگری رویدادمحور و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، طبیعی و اجتماعی خوزستان در مسیر رونق گردشگری است.

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