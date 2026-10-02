نیشابور؛ نگین تاریخی ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز جمعه دهم مهرماه و در هفته گردشگری علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و معاون میراث فرهنگی، وارد استان خراسان رضوی شد و در جریان این سفر از شماری از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری نیشابور، از جمله آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری، آرامگاه شیخ عطار نیشابوری، امام زاده محروق، محوطه تاریخی شادیاخ و مجموعه‌ها و محوطه‌های تاریخی شهرستان بازدید کردند.

این سفر در آستانه هفته گردشگری و با هدف بررسی ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور، پیگیری مسائل و چالش‌های موجود و بررسی زمینه‌های توسعه و رونق این حوزه انجام شده است.

دارابی افزود : نیشابور تنها یک مقصد گردشگری نیست؛ این شهر بخشی مهم از حافظه تاریخی و فرهنگی کشور و نگین تاریخی ایران است و از سرزمین‌هایی است که آثار و نشانه‌های برجای‌مانده از دوره‌های مختلف تاریخی، گواه جایگاه آن در شکل‌گیری و شکوفایی فرهنگ، دانش، هنر و تمدن ایرانی ـ اسلامی است. از این منظر، حفاظت از آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی نیشابور، صرفاً حفاظت از بناها و اشیای تاریخی نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین به شمار می‌رود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه افزود: وجود مکان رویداد حدیث مطهر سلسله الذهب در سفر تاریخی امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در کنار نام و آرامگاه شخصیت‌های بزرگی همچون حکیم عمر خیام و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، در کنار محوطه‌ها و آثار تاریخی برجای‌مانده از ادوار گوناگون، ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی پیشینه تمدنی نیشابور به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.

او اظهار کرد: بهره‌گیری شایسته از این ظرفیت‌ها، پیگیری برای ساخت موزه بزرگ نیشابور و توجه همزمان به حفاظت و مرمت آثار، سامان‌دهی محوطه‌های تاریخی، معرفی علمی و شایسته میراث‌فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری از اهم اقدامات قابل توجه و برنامه ریزی است؛ چرا که توسعه گردشگری در این منطقه بدون حفاظت از بنیان‌های تاریخی و فرهنگی آن، نمی‌تواند پایدار و ماندگار باشد.

دارابی افزود: پاسداشت میراث کهن نیشابور همچنین می‌تواند در کنار حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، زمینه‌ساز رونق گردشگری فرهنگی، توسعه صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت از آثار تاریخی شود. در این میان، صیانت از میراث‌فرهنگی نیشابور نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، فعالان گردشگری و صنایع‌دستی، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم فرهنگ‌دوست این دیار است. حفاظت از این میراث ارزشمند، مسئولیتی مشترک و بین‌نسلی است تا آثار، بناها، محوطه‌ها و روایت‌های تاریخی نیشابور برای نسل‌های آینده نیز حفظ و قابل بهره‌برداری فرهنگی و علمی باشد

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در پایان گفت: بهره‌گیری شایسته از این ظرفیت‌ها، نیازمند توجه همزمان به حفاظت و مرمت آثار، سامان‌دهی محوطه‌های تاریخی، معرفی علمی و شایسته میراث فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری است، چرا که توسعه گردشگری در این منطقه بدون حفاظت از بنیان‌های تاریخی و فرهنگی آن، نمی‌تواند پایدار و ماندگار باشد.

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