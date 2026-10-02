محمد مبین، فرماندار شهرستان کرمانشاه، روز پنجشنبه ۹ مهرماه در حاشیه سومین جشنواره بادام و عسل گندم‌آباد شهرستان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا بر اهمیت تحول‌آفرینی جشنواره‌های بومی در سطح روستاها تاکید کرد.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل در بخش‌های مختلف شهرستان، اظهار داشت: این رویدادها فراتر از یک جشن ساده، موتور محرکی برای ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد روستاهای ما به سراسر کشور هستند و می‌توانند بستر لازم برای توسعه گردشگری منطقه را فراهم کنند.

او با خطاب قرار دادن بخشداران شهرستان، تصریح کرد: از تمامی بخشداران می‌خواهم با شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود در هر روستا، برنامه‌ریزی‌های لازم را به گونه‌ای انجام دهند که برگزاری حداقل یک جشنواره در هر روستا در طول سال، به یک رویداد ثابت و نهادینه تبدیل شود.

مبین در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم عزیز بخش بیلوار و شهرستان کرمانشاه، و همچنین حضور ارزشمند میهمانان گرامی در این جشنواره، بر اهمیت مشارکت عمومی در پیشبرد این اهداف تاکید کرد.

فرماندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی مسئولان و اهالی روستاها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد روستایی و تثبیت کرمانشاه به عنوان قطب جشنواره‌های گردشگری در غرب کشور باشیم.

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