حجت‌اله انگزی بخشدار بیلوار در حاشیه برگزاری سومین جشنواره بادام و عسل گندم آباد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با بیان اینکه بخش بیلوار با ۶۶ روستا و یک شهر، یکی از کانون‌های مهم تولید محصولات کشاورزی و دامی در استان است، تصریح کرد: با وجود ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و ۲۰ هزار کندوی عسل، ما سالانه ۲۰۰ تن محصول عسل باکیفیت در منطقه تولید می‌کنیم که روستای علی‌آباد به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی آن، ظرفیت بالایی در سطح غرب کشور دارد.

بخشدار بیلوار با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده است، افزود: از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال، بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در بخش بیلوار هزینه شد. این اعتبارات در قالب یک نهضت عمرانی شامل جدول‌گذاری، سنگ‌فرش، آسفالت معابر و احداث زمین‌های چمن هزینه شد تا به مردم عزیز نشان دهیم دولت با تمام توان پای کار است.

او اهداف اصلی برگزاری این جشنواره را معرفی مناطق بکر گردشگری، امامزاده‌ها و سراب‌های بی‌نظیر بیلوار و همچنین عرضه مستقیم محصولات کشاورزان عنوان کرد و گفت: هدف ما فراتر از معرفی ظرفیت‌هاست؛ ما به دنبال آن هستیم که با جذب سرمایه‌گذار و ایجاد صنایع تبدیلی، از خام‌فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و ارزش‌افزوده این محصولات را برای کشاورزان منطقه حفظ کنیم.

انگزی در پایان ضمن قدردانی از حضور مدیران کل، مسئولان استانی و اهالی شریف و ولایت‌مدار این منطقه، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بیلوار به مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

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