گام نخست کهگیلویه و بویراحمد در مسیر گردشگری هوشمند برداشته شد/ ۶۰ طرح فناورانه به رویداد «گردشگری دیجیتال» راه یافت

حسین خلیلی، مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به اهمیت تحول در صنعت گردشگری همسو با فناوری‌های نوین جهانی، اظهار کرد: پیرو نام‌گذاری روز جهانی گردشگری توسط یونسکو با عنوان «گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی در گردشگری»، این رویداد با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در استان برنامه‌ریزی شد. با همکاری مشترک پارک علم و فناوری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، طرح‌های متعددی تدوین و پس از تصویب در سطح وزارتخانه، فرآیند اجرایی این رویداد کلید خورد.

او با تشریح روند برگزاری این رویداد، گفت: فراخوانی مبنی بر ارائه طرح‌های فناورانه با شرط داشتن حداقل سطح «نمونه اولیه محصول» منتشر شد که در نهایت ۶۰ طرح به دبیرخانه رویداد واصل گردید. پس از ارزیابی‌های اولیه، ۲۷ طرح حائز شرایط برای ارائه حضوری انتخاب شدند و طی دو روز متوالی، روزانه ۱۵ طرح مورد پایش و داوری دقیق قرار گرفتند.

خلیلی در خصوص ترکیب هیئت داوران و شاخص‌های ارزیابی، تصریح کرد: تیم داوری این رویداد متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی، مدیران پارک علم و فناوری، نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است. داوران بر اساس سه مولفه اصلی شامل ویژگی‌های فنی و فناورانه، سطح نوآوری محصول و قابلیت‌های بازارمحور، طرح‌ها را ارزیابی کردند و مقرر شد نمرات در فرم‌های اختصاصی از صفر تا ۱۰ ثبت شود.

مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری استان با بیان اینکه هر یک از تیم‌های شرکت‌کننده فرصتی پنج دقیقه‌ای برای ارائه استارتاپی محصول خود و همچنین ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ داشتند، افزود: با توجه به پتانسیل‌های بی‌نظیر کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استانی چهارفصل و گردش‌پذیر، هیئت داوران در نهایت ۱۰ طرح برتر را برای راهیابی به مرحله بعد انتخاب کردند.

او افزود: این طرح‌های منتخب با برنامه‌ریزی مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی و پارک علم و فناوری، در آینده‌ای نزدیک مجدداً توسط داوران ملی مورد ارزیابی نهایی قرار خواهند گرفت.

خلیلی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه در هفته آینده، خاطرنشان کرد: این رویداد در سه بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوا برگزار شد و در آیین اختتامیه با حضور استاندار و مسئولان ملی، منتخبین نهایی معرفی خواهند شد. برگزیدگان این رویداد علاوه بر دریافت جوایز نقدی، از امتیازات ویژه پروژه‌ای و تسهیلات حمایتی برخوردار خواهند شد.

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