به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، دهم مهرماه در حاشیه رزمایش و اجتماع «جان‌فدایان البرزی» اظهار کرد: آنچه امروز در البرز شاهد آن هستیم، جلوه‌ای از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مردم این استان است؛ ظرفیتی که اگر به درستی شناخته، روایت و هدایت شود، می‌تواند در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی منشأ آثار ماندگار باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: البرز به دلیل برخورداری از تنوع قومی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی، یکی از متفاوت‌ترین استان‌های کشور است و همین تنوع، سرمایه‌ای ارزشمند برای آن محسوب می‌شود. این استان در عین حال که امروز یکی از کانون‌های مهم جمعیتی کشور است، پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی دارد که باید برای نسل امروز و آینده بازخوانی و معرفی شود.

او با بیان اینکه مفهوم میراث‌فرهنگی به بناها و محوطه‌های تاریخی محدود نمی‌شود، گفت: میراث‌فرهنگی بخشی از هویت یک جامعه است و آیین‌ها، آداب و رسوم، هنرهای سنتی، صنایع‌دستی، شیوه‌های زندگی و حتی خاطرات جمعی مردم نیز در شکل‌گیری این هویت نقش دارند.

این مسئول ادامه داد: اگر قرار است درباره توسعه فرهنگی سخن بگوییم، باید به سرمایه اجتماعی نیز توجه داشته باشیم، چراکه مردم مهم‌ترین بخش این سرمایه هستند و هر برنامه‌ای که بتواند مشارکت، همدلی و احساس تعلق مردم به سرزمین خود را تقویت کند، در حقیقت به تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه کمک کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به برگزاری اجتماع جان‌فدایان البرزی اظهار کرد: امروز در این اجتماع، گروه‌های مختلفی از مردم در کنار یکدیگر حضور دارند و همین تنوع اجتماعی می‌تواند برای ما یک پیام مهم داشته باشد؛ اینکه ظرفیت‌های اجتماعی استان بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که گاهی در ساختارهای رسمی دیده می‌شود.

زینالی توضیح داد: وظیفه دستگاه‌های فرهنگی این است که این ظرفیت را بشناسند و برای آن بستر مناسب ایجاد کنند. در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز نگاه ما همین است که مردم را صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگی ندانیم، بلکه آنان را به عنوان صاحبان اصلی فرهنگ و میراث این سرزمین در نظر بگیریم.

او گفت: البرز برای توسعه گردشگری نیازمند روایت درست از داشته‌های خود است. در این استان از تپه ازبکی با پیشینه چند هزار ساله گرفته تا روستاهای تاریخی، بناهای ارزشمند، جاده چالوس، طبیعت کوهستانی، آیین‌ها و هنرهای بومی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که می‌توانند تصویری متفاوت از البرز ارائه دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان گفت: امروز باید تلاش کنیم در کنار برگزاری رویدادهای بزرگ، از فرصت ایجادشده برای شناخت بیشتر جامعه، گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان استفاده کنیم. اگر این رویدادها بتوانند زمینه‌ای برای ارتباط بیشتر مردم با میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، گردشگری و هویت تاریخی البرز فراهم کنند، آثار آنها می‌تواند فراتر از زمان برگزاری رویداد ادامه پیدا کند.

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