به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تصمیم بر تشکیل شورای ملی ثبت و حریم میراث فرهنگی در خراسان شمالی در جریان دیدار علی دارابی با استاندار خراسان شمالی در روز پنجشنبه ۹ مهرماه برای تسهیل و چابک‌سازی فرایندهای ثبتی در استان اتخاذ شد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: تشکیل این شورا گامی عملیاتی برای ساماندهی به وضعیت آثار تاریخی استان است تا علاوه بر شناسایی دقیق‌تر، تعیین حریم آثار با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

او در این دیدار با تأکید بر اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی در خدمت توسعه و رفاه مردم است، تصریح کرد: نباید موضوع حفاظت از آثار را مقوله‌ای جدا از مباحث توسعه‌ای و آبادانی استان دانست.

دارابی با اشاره به ثبت حدود یک‌هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور، خواستار تقویت انجمن‌های میراث‌فرهنگی در خراسان شمالی به ریاست استاندار شد تا با استفاده از ظرفیت‌های استانی، دستگاه‌های اجرایی، خیرین و بخش خصوصی، حمایت از داشته‌های فرهنگی بیش از گذشته تقویت شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به روند توسعه موزه‌ها پس از انقلاب اسلامی و رشد آن از کمتر از ۵۰ موزه به ۸۳۳ موزه در سطح کشور، بر برنامه هدف‌گذاری‌شده برای رسیدن به هزار موزه تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به نیاز اعتباری ۳۷ هزار میلیارد تومانی این حوزه در سطح کشور، بسیج تمام ظرفیت‌های مشارکت عمومی و بهره‌گیری از توان انجمن خیرین میراث فرهنگی را برای پیشبرد طرح‌های مرمتی و حفاظتی ضروری دانست.

همچنین در این نشست، اجرای طرح «زنگ میراث فرهنگی» در مدارس به عنوان راهکاری برای نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از آثار تاریخی مورد بحث قرار گرفت. این طرح با هدف آشنایی نسل جدید با پیشینه فرهنگی و تبدیل حفاظت از میراث به یک مطالبه و فرهنگ عمومی مطرح شده است.

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