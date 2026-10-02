۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵

زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج فارس پارسیان افتتاح شد

زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج فارس پارسیان افتتاح شد

همزمان با هفته گردشگری، زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج فارس شهرستان پارسیان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، فرماندار شهرستان، معاونان اداره‌کل و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج فارس پارسیان گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی یکی از محورهای مهم برای ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور گردشگران در شهرستان پارسیان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در قالب این طرح، ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی و حمام، ۶ سکوی نشیمن و عملیات محوطه‌سازی در پارک ساحلی خلیج فارس اجرا شده است که نقش مهمی در بهبود امکانات مورد نیاز گردشگران و استفاده‌کنندگان از این مجموعه خواهد داشت.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: برای اجرای زیرساخت‌های این پارک ساحلی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع ملی و استانی اختصاص یافته است.

محمدی خاطرنشان کرد: پارسیان با برخورداری از سواحل و جاذبه‌های طبیعی متنوع، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه استفاده مطلوب‌تر از این ظرفیت‌ها و افزایش کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان را فراهم کند.

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کد خبر 1405071001148
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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