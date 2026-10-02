به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح زیرساخت‌های گردشگری پارک ساحلی خلیج فارس پارسیان گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی یکی از محورهای مهم برای ارتقای کیفیت خدمات و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور گردشگران در شهرستان پارسیان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در قالب این طرح، ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی و حمام، ۶ سکوی نشیمن و عملیات محوطه‌سازی در پارک ساحلی خلیج فارس اجرا شده است که نقش مهمی در بهبود امکانات مورد نیاز گردشگران و استفاده‌کنندگان از این مجموعه خواهد داشت.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: برای اجرای زیرساخت‌های این پارک ساحلی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع ملی و استانی اختصاص یافته است.

محمدی خاطرنشان کرد: پارسیان با برخورداری از سواحل و جاذبه‌های طبیعی متنوع، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه استفاده مطلوب‌تر از این ظرفیت‌ها و افزایش کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان را فراهم کند.

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