به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهمن نوری، روز پنجشنبه ۹ مهرماه در دیدار با علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان اظهار کرد: تعیین حریم و حدود بناهای تاریخی، به‌ویژه بناهای واقع در مجاورت روستاها، باید با رویکرد مشارکتی انجام شود تا ضمن رفع بلاتکلیفی روستاییان، زمینه حضور مردم، ایجاد درآمد و رونق روستاها فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه باید به دنبال خلق ثروت از ظرفیت‌های موجود باشیم، افزود: خلق ثروت صرفاً به معنای ایجاد کارگاه نیست، بلکه رسیدگی به بناهای ارزشمند تاریخی، جذب گردشگران و فراهم کردن زمینه حضور آنان نیز می‌تواند به خلق ثروت منجر شود.

او با تأکید بر اهمیت آثار شاخص استان تصریح کرد: ارگ تاریخی بلقیس ریشه در آداب و سنن ما دارد و کم‌توجهی به چنین آثار ارزشمندی، کم‌لطفی به هویت فرهنگی استان است.

نوری با اشاره به وضعیت بناهای شاخص از جمله رباط قره‌بیل و ارگ شیروان گفت: بناهای تاریخی نباید به جزیره‌های آسیب‌پذیر تبدیل شوند؛ ما باید عزم جدی برای حفظ این بناها داشته باشیم و اجازه ندهیم این آثار رها شوند.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: در حوزه سمن‌ها ظرفیت‌های خوبی داریم و باید از این توان برای حفاظت و معرفی داشته‌های فرهنگی استفاده کرد.

او در پایان بر ضرورت ایجاد یک فضای فاخر برای معرفی پیشینه استان تأکید کرد و گفت: خراسان شمالی به یک مکان فاخر برای احداث موزه نیاز دارد تا بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی استان به شکل شایسته‌ای معرفی و در معرض دید مردم و گردشگران قرار گیرد.

انتهای پیام/