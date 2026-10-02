خراسان شمالی صاحب امضای صوتی و تصویری شد/ رونمایی از «نغمه گردشگری» استان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این همایش که با حضور دکتر علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان استانی و فعالان گردشگری در هتل داریوش بجنورد برگزار شد، «نغمه گردشگری خراسان شمالی» برای نخستین‌بار اکران و رونمایی شد.

این اثر که در قالب یک قطعه موسیقایی و تصویریِ دو دقیقه‌ای تهیه شده است، تلاشی هوشمندانه برای ثبت یک امضای شنیداری و دیداری در ذهن مخاطب است. سازندگان این اثر با ترکیب هوشمندانه ترانه، ملودی و نماهای بکر از جاذبه‌های استان، سعی کرده‌اند خراسان شمالی را فراتر از توصیفات کلامی، به تجربه‌ای عمیق و ماندگار تبدیل کنند.

پروسه تولید این اثر با صدای امیر بدیعی و تهیه‌کنندگی ایمان بدری رمضانی به سرانجام رسیده است و در آن، احسان بدری رمضانی، فرزانه ناصری مقدم، مرضیه بدری رمضانی و احسان شاکری با بهره‌گیری از ابزارهای نوین فرهنگی، روایتی متفاوت از توانمندی‌های گردشگری استان را به تصویر کشیده‌اند.

اکران این اثر در همایش هفته گردشگری با استقبال فعالان این حوزه روبه‌رو شد و گام موثری در راستای برندسازی نوین برای خراسان شمالی محسوب می‌شود تا از این پس، این استان با روایتی هنری و اثرگذار در حافظه گردشگران ثبت شود.

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