به گزارش خبرنگار میراث آریا، هایده لاله، سرپرست تیم کاوش، در بازدید علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از عملیات فصل دوم کاوش در محوطه شهر کهن نیشابور اظهار کرد: نیشابور چندین بار پایتخت بوده و هرگز شهری ناشناخته نبوده است. در این شهر، میراث مکتوب و غیرمکتوب همواره همسنگ یکدیگر بوده‌اند.

او با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته از سال ۱۳۸۷ در حوزه منظر تاریخی شهر کهن نیشابور افزود: این محوطه می‌تواند معیارهای ۲، ۵ و ۶ ثبت جهانی را دارا باشد. مرو در فهرست میراث جهانی ثبت شده و بلخ و هرات نیز در فهرست موقت قرار دارند؛ نیشابور نیز می‌تواند به این فهرست بپیوندد.

چهره ماندگار میراث‌فرهنگی ادامه داد: در متون تاریخی، جمعیت نیشابور با بغداد و ری مقایسه می‌شده است.

لاله خاطرنشان کرد: در اوایل قرن بیستم، تیم‌های آمریکایی ۱۳ فصل کاوش در این محوطه انجام دادند که متأسفانه پس از آن، حفاری‌های غیرمجاز در منطقه افزایش یافت.

سرپرست تیم کاوش با بیان اینکه فصل اول کاوش‌ها به پایان رسیده و هم‌اکنون فصل دوم در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر روی شارستان تمرکز کرده‌ایم. کهن‌دژ قطعاً بزرگ‌تر از آنچه اکنون مشاهده می‌شود، بوده است. برای حفاظت از محوطه در برابر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی، تملک ۱۷ هکتار از اراضی ضروری است.

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