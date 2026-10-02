به گزارش میراث‌آریا، مهم‌ترین مسائل حوزه میراث‌فرهنگی نیشابور از جمله تدقیق حرایم میراثی، توسعه گردشگری، سامان‌دهی مجموعه‌های تاریخی و پیگیری وضعیت باغ‌های تاریخی آن، عصر امروز جمعه ۱۰ مهرماه با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور بررسی شد.

حجت‌الاسلام سیدقاسم یعقوبی، امام جمعه نیشابور، همچنین خواستار همکاری و همراهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تدقیق مکان و رویداد تاریخی مرتبط با حدیث سلسلةالذهب شد.

علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، نیز در این نشست بر ضرورت تدقیق ضوابط و حرایم میراثی در کهن‌شهر نیشابور تأکید کرد.

او همچنین پیشنهاد هیئت امنایی شدن مجموعه‌های خیام و عطار در نیشابور و آرامگاه فردوسی در مشهد را مطرح کرد.

محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی نیشابور، بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه گردشگری تأکید کرد.

او افزایش شمار گردشگران و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و افزایش ظرفیت هتل‌های نیشابور را از جمله نیازهای این شهر عنوان کرد.

فرماندار نیشابور نیز در این نشست با اشاره به نامزدی این شهر برای عنوان پایتخت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در سال ۲۰۳۱، خواستار همراهی و حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تحقق این هدف شد.

در ادامه، موضوع باغ‌های تاریخی امین‌الاسلامی و قوامی نیز مطرح و بر پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با این دو مجموعه تأکید شد.

در این نشست، همچنین ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری نیشابور و راهکارهای تقویت حفاظت از آثار و مجموعه‌های تاریخی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/